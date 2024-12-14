«Ювентус» сыграл вничью в 3 матчах подряд в Серии А. 4.60 – продление серии в игре с «Венецией»

«Ювентус» примет «Венецию» в 16-м туре Серии А.

Туринцы котируются явными фаворитами за 1.44. Победа «Венеции» оценивается коэффициентом 8.80.

«Ювентус» сыграл вничью в 3 матчах подряд в Серии А. Всего у команды Тиаго Мотты 9 ничьих в 15 турах. На продление серии можно поставить за 4.60.

Матч пройдет 14 декабря и начнется в 22:45 мск.

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