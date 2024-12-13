Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс из 20 матчей и превратил 1000 рублей в 3 255 790 рублей

Пользователь «Лиги Ставок» собрал экспресс из 20 матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций. Он поставил 1000 рублей на сумасшедший коэффициент 3 255,8 и выиграл 3 255 790 рублей.

В экспресс вошли как низкие, так и высокие коэффициенты. Например, в матче «Штутгарта» и «Янг Бойз» он поставил на то, что хозяева не проиграют за 1,09. А в играх «Боруссия Дортмунд» – «Барселона» и «Ювентус» – «Манчестер Сити» беттор заключил пари на победы «Барсы» и «Юве» за коэффициенты 2,00 и 4,00 соответственно.

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