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Они сделали невозможное. Музыкальный фестиваль на 20 000 человек с нуля | ПАРИ ФЕСТ | НА ШУМЕ | BEAM | PARI

Этот фильм НА ШУМЕ покажет, что такое настоящая дружба и как она способна менять мир. Знакомьтесь – комьюнити BEAM! Это группа ребят, которые решили возвести свою дружбу в абсолют и оставить после себя наследие. Они сделали невозможное. Музыкальный фестиваль на 20 000 человек с нуля | ПАРИ ФЕСТ | НА ШУМЕ | BEAM | PARI.

Вместе с ними мы залетели в столицу закатов – Нижний Новгород – где парни организовали один из самых масштабных летних фестивалей 2024 года: ПАРИ ФЕСТ.

Получилась не просто тусовка на 20 тысяч человек, а культурное событие с огромными перспективами. Главное, что ребята сделали это фактически с нуля. Звезды сложились правильно: желание создавать вместе, доверие со стороны компании PARI и стремление к мечте подарили миру новое культурное событие.

Букмекерская компания PARI выступила партнером и соорганизатором данного мультиформатного мероприятия. Компания активно принимала участие в организации спортивных и лайфстайл активностей, а также создании уникальной атмосферы первого Пари Феста.

На знаменитой Стрелке расположились 4 сцены: с популярными музыкантами, с олдскульным хип-хопом, с электронной музыкой и экспериментальная сцена BEAM, на которой проходило батл по брейк-дансу.

Сильный лайнап из популярных артистов: Pharaoh, ATL, BUSHIDO ZHO, BIICLA, Антоха МС,THERR MAITZ, UMA2RMAN, Кассета, Ваня Дмитриенко, Недры, экспериментальные музыкальные направления и потрясные виды на город, крутые специалисты Dreamlaser, Сила света. ПАРИ ФЕСТ – это фестиваль, который делают друзья для друзей. Это место объединяет самых классных, творческих и заряженных людей. Как говорится, пари во всех направлениях вместе с BEAM, НА ШУМЕ и PARI. 

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