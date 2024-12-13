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Итоги акции удвоенного выигрыша на 6-й тур Лиги чемпионов

В рамках акции «Лиги Ставок» умножения выигрышей на 6-й тур Еврокубков достигнуты следующие результаты. 

Всего было умножено 1012 пари на общую сумму 9 998 976 рублей. Эти цифры подтверждают высокий интерес и активное участие пользователей «Лиги Ставок», которые не упустили возможность увеличить свои выигрыши.

Особенно выделяется случай максимального удвоения одного из пари, которое принесло клиенту дополнительный выигрыш в размере 538 350 рублей. Этот результат стал ярким примером того, как отдельные акции могут существенно улучшить лояльность клиентов «Лиги Ставок».

Букмекерская компания «Лига Ставок» искренне благодарим всех участников акции за их доверие и активность. Напоминаем, что с 25 ноября проводится розыгрыш роскошного кроссовера Rolls-Royce Cullinan, а при регистрации в приложении новые пользователи получат приветственный фрибет 4444 рублей.

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