Обмен голами произошел лишь в 1 из 8 последних матчей «Эвертона». 1.59 – продление тренда в игре с «Арсеналом»

«Арсенал» примет «Эвертон» в 16-м туре АПЛ.

«Арсенал – явный фаворит за 1.25. Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 14.00. На ничью дают 6.50.

Букмекеры прогнозируют результативный футбол. Тотал больше 2,5 голов оценивается в 1.62, а тотал меньше 2,5 идет за 2.32. Ставка на «обе забьют» зашла лишь в 1 из 8 последних матчей с участием «Эвертона». Если в предстоящей встрече не будет обмена голами, сыграет коэффициент 1.59.

Матч пройдет 14 декабря. Начало – в 18:00 мск.

Ставочная вики Спортса

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