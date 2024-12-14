У «Реала» одна победа в 4 последних матчах против «Райо Вальекано». 2.40 – «сливочные» не выиграют

«Реал» сыграет в гостях с «Райо Вальекано» в 17-м туре Ла Лиги.

«Реал» – явный фаворит с коэффициентом 1.62. На хозяев можно поставить за 6.00, на ничью – за 4.20.

При этом у «сливочных» лишь одна победа в 4 последних матчах против «Райо Вальекано» (2 ничьи, 1 поражение). Если хозяева не проиграют, зайдет коэффициент 2.40.

Игра пройдет 14 декабря и начнется в 23:00 мск.

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