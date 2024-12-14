У «Реала» одна победа в 4 последних матчах против «Райо Вальекано». 2.40 – «сливочные» не выиграют
«Реал» сыграет в гостях с «Райо Вальекано» в 17-м туре Ла Лиги.
«Реал» – явный фаворит с коэффициентом 1.62. На хозяев можно поставить за 6.00, на ничью – за 4.20.
При этом у «сливочных» лишь одна победа в 4 последних матчах против «Райо Вальекано» (2 ничьи, 1 поражение). Если хозяева не проиграют, зайдет коэффициент 2.40.
Игра пройдет 14 декабря и начнется в 23:00 мск.
Последнее место в декабре – не приговор. Помните, кто в РПЛ спасался из подвала?
Опубликовала: Венера Кравченко
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