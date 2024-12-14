«Бавария» впервые проиграла в этом сезоне Бундеслиги – «Майнцу». На поражение мюнхенцев давали коэффициент 6.60

«Бавария» в гостях проиграла «Майнцу» в 14-м туре Бундеслиги (1:2).

В прематче «Бавария» котировалась явным фаворитом за 1.50. На победу «Майнца» давали 6.60. Тотал больше 2,5 голов зашел за 1.65.

Это первое поражение мюнхенцев в текущем сезоне Бундеслиги. В 5 последних матчах во всех турнирах у «Баварии» 2 поражения, ничья и 2 победы.

«Майнц» обыграл «Баварию» в 4 из 10 последних очных матчей.

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