«Бостон» – самый популярный клуб среди бетторов. На матчи «Селтикс» американцы ставили чаще всего в баскетболе в 2024 году (Bet365)
«Бостон» стал самым популярным клубом среди американских бетторов в 2024 году.
Букмекерская компания Bet365 опубликовала ежегодный отчет о ключевых тенденциях на рынке ставок в США. Игроки чаще всего заключали пари на матчи НБА, НФЛ и МЛБ.
Среди клубов НБА самым популярным у бетторов стал «Бостон» – на матчи «Селтикс» американцы ставили чаще всего в баскетболе. На втором месте оказалась «Оклахома».
Также Bet365 отметил, что у бетторов вырос интерес к ставкам на индивидуальные результаты игроков – общее количество очков, передачи, подборы и т.д.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Gambling Insider
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