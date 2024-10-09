9 команд еще не побеждали в топ-5, большинство – из АПЛ. Далеко ли каждой из них до антирекордов в лигах?

В Испании и Италии сложно превзойти худших.

За два месяца нового сезона сразу несколько клубов в топ-лигах еще не побеждали. Выделили эти команды, сравнили с прошлым сезоном и вспомнили о рекордных сериях без побед в чемпионатах со старта.

АПЛ: «Ипсвич», «Кристал Пэлас», «Саутгемптон», «Вулверхэмптон» (7 туров)

Хуже всех последним двум – шесть поражений из семи и всего одно очко. У «Пэлас» хотя бы три очка, у «Ипсвича» – четыре. Но неудача общая – пока никто не побеждает.

Побольше шансов в следующем туре убрать этот ноль у «Ипсвича» (соперник – «Эвертон») и «Саутгемптона» (сыграет с «Лестером»). «Пэласу» будет непросто в гостях у крепкого «Ноттингем Форест», а «Вулвз» вообще примут «Ман Сити».

В прошлом сезоне: десять туров на старте не мог выиграть «Шеффилд Юнайтед», но в 11-м все же обыграл «Вулверхэмптон». Удержаться в лиге по итогам сезона это не помогло.

Антирекорд: в истории именно АПЛ его удерживает «Шеффилд Юнайтед» – он обходился 17 туров без побед в 2020/21 и вообще за это время набрал лишь каких-то два очка. В чемпионатах Англии до АПЛ по 15 туров не побеждали «Шеффилд Юнайтед» (опять он!) и «Лестер».

Ла Лига: «Лас-Пальмас» (9 туров)

Вообще, серия «Лас-Пальмаса» без побед насчитывает уже 23 матча подряд с учетом прошлого сезона. Последний раз команда побеждала в феврале. Сейчас она хуже всех начала сезон в Ла Лиге и замыкает таблицу.

Следующий соперник – «Валенсия». Именно ее «Лас-Пальмас» и обыгрывал последней. Завершится ли красиво грустная история?

В прошлом сезоне – антирекорд: наверняка все помнят «Альмерию». Она не могла выиграть 28 матчей со старта и только в середине марта обыграла «Лас-Пальмас». Но вылет уже был предрешен. Даже хихонский «Спортинг», удерживающий антирекорд по очкам к тому времени, хоть и набрал меньше, но хотя бы раз победил.

Серия А: «Монца» (7 туров)

У «Монцы» тоже мрачная серия не только в этом сезоне – она длится уже 16 игр с прошлого чемпионата, последний раз команда побеждала в середине марта. Сейчас – делит предпоследнее место с «Венецией».

Дальше играть против середняка «Вероны», с ней год назад все получилось хорошо – 3:1 и 0:0.

В прошлом сезоне: на протяжении 12 туров с начала не выигрывала «Салернитана». Дальше была победа, но потом – только еще одна. В итоге «Салернитана» набрала вдвое меньше очков, чем также не спасшийся «Фрозиноне».

Антирекорд: удерживается совместно «Анконой» из сезона-2003/04 и «Варезе» за 32 года до этого. Обе команды не выиграли 28 матчей на старте. «Анкона» успела потом победить дважды, «Варезе» – однажды.

Бундеслига: «Хольштайн Киль» и «Бохум» (6 туров)

У немцев пока меньше всего матчей, а эти команды набрали меньше очков – «Киль» идет предпоследним с двумя, «Бохум» – последним с одним. Обе еще и пропускают постоянно минимум два гола.

Сложно будет и в седьмом туре – «Киль» сыграет с неплохо стартовавшим «Унионом», а у «Бохума» впереди развеселый «Хоффенхайм», который, правда, находится всего двумя строчками выше.

В прошлом сезоне: тоже «Бохум» начинал тяжело – девять туров без побед. Аналогичным был показатель у «Майнца». Но тут есть отличие от других лиг – эти команды не вылетели по итогам сезона. Даже без стыков обошлись.

Антирекорд: в сезоне-2013/14 победы никак не давались «Нюрнбергу» – сразу 17 туров без них, притом что поражений было всего шесть. Неудачный старт все-таки привел к вылету. В будущем «Нюрнберг» только однажды вернулся в Бундеслигу – на сезон.

Лига 1: «Анжер» (7 туров)

У него пока три очка, добытых в ничейных матчах. Отставание еще совсем не велико, тем более ничью вырвали у «Марселя» в прошлом матче. Дальше – «Тулуза», которая всего на две строчки выше. Хороший соперник для первого успеха в сезоне.

В прошлом сезоне: помним, как сильно страдал «Лион» – десять туров без побед и последнее место. Первая пришла в ноябре. Зато в период с 11-го по 34-й туры только одна команда – «ПСЖ» – набрала очков больше, чем «Лион». Такой рывок даже позволил докатиться до Лиги Европы. Всем бы так выходить из кризиса!

Антирекорд: в сезоне-2015/16 на протяжении 21 тура не выигрывал клуб «Труа». И в элите он не удержался, набрав всего 18 очков в 38 играх. С тех пор «Труа» еще дважды выходила в Лигу 1, после чего вылетала через сезон или два.

РПЛ: «Ахмат» (11 туров)

Ситуация выглядит не катастрофично с учетом шести ничьих, но все равно у грозненцев последнее место, а до 12-го места уже пять очков. В следующей игре серию точно надо прерывать, там соперник – «Факел», это конкурент, а матч будет дома.

В прошлом сезоне: уже летом успели выиграть все кроме «Оренбурга» – тот дождался седьмого тура. Другие победили хотя бы раз за первые шесть.

Антирекорд: как мы уже рассказывали , до него пока очень далеко – он был в сезоне-2013/14 у «Анжи» с 19 матчами без побед со старта. В случае повторения «Ахмат» ничего не выиграет в 2024 году, но пока это сложно представить.

Нидерланды: «Алмере» и «Валвейк» (8 туров). А в Португалии уже все побеждали

И эти голландские команды – радость для конкурентов, потому что они уже серьезно отстали. У «Алмере» всего два очка, у «Валвейка» – вообще восемь поражений в восьми играх. Да и в следующем туре едва ли возможны успехи – крепкая «Спарта» примет «Алмере», а команда из топ-4 «Твенте» сыграет с «Валвейком».

В прошлом сезоне к этому времени команд без побед в Нидерландах уже не осталось – дольше страдал «Волендам», и это ограничилось шестью матчами на старте.

Антирекорд удерживает «Росендал» в сезоне-2005/06 – 25 туров без побед. Он тогда вылетел всего с девятью очками в 34 играх. Еще через несколько клуб вообще объявил о банкротстве.

В прошлом материале о непобедимых командах мы включали и Португалию, но сюда ее чемпионат не подходи – просто потому что к восьми турам там не осталось ни одной команды, которая бы не выиграла. Так было и год назад – последним держался «Шавеш» с нулем побед в шести играх.

У португальцев тоже есть антирекорд – его поставила «Лейрия» в сезоне-2006/07, не побеждая в 16 турах. Позже она покинула элиту, заняв последнее место.

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Фото: Gettyimages.ru /Dan Istitene, Aitor Alcalde, Marco Luzzani; IMAGO/Marco Bader, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; РИА Новости /Максим Богодвид; East News /Stefan Koops / NurPhoto / NurPhoto via AFP