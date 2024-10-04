«МЮ» спасся от поражения в матче с «Порту» на 91-й минуте. В лайве на ничью давали 13.00
«Порту» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью (3:3) в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы.
«МЮ» спасся от поражения благодаря голу Харри Магуайра на 91-й минуте. В лайве на ничью можно было поставить с коэффициентом 13.00.
«Юнайтед» не побеждает 4 матча подряд – 3 ничьи и поражение.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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