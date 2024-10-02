Передел спорта в России: Минспорта забирает контроль над десятками миллиардов рублей от букмекеров – по поручению Путина

Разбираем грядущие реформы.

Форум «Азартные игры: отчисления на спорт» внезапно стал одним из самых важных событий российского спорта в 2024 году. Именно здесь объявили о старте передела рынка: будет переосмыслен механизм отчислений букмекерских денег на спорт и запущена новая система распределения.

Для этих целей создается Российский спортивный фонд, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Новый фонд еще в июле поручил создать президент Владимир Путин, но с тех пор крупных новостей не поступало. И вот – премьера.

«До конца года закон будет принят», – заверил министр спорта.

Федерации живут за счет отчислений букмекеров. Как деньги распределят сейчас – непонятно

Фонд будет наполняться отчислениями букмекеров.

Как это устроено сейчас? Букмекеры переводят 2% от выручки всех заключенных пари в Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), а тот распределяет их по федерациям – пропорционально объему ставок на конкретные виды спорта (Ставки на Спортсе’’ подробно разбирали эту тему .

Целевые отчисления в нынешнем виде появились в 2021-м. Процент планировали повышать постепенно: в 2025-2027 годах – до 1,7%, в 2028-2029 годах – до 1,8%, а с 2030-го – до 2%. Но в прошлом году планы резко изменились: в августе законодательно установили сразу 2% с 2024 года.

Что происходит с деньгами дальше? 50% распределяются по федерациям в зависимости от объема ставок, 20% – тем федерациям, чьи спортсмены занимали призовые места на Олимпиаде, 20% – федерациям с участниками Олимпиады, еще 5% – сурдлимпийским и паралимпийским федерациям.

Это большие деньги: только в 2023-м в федерации таким способом поступило более 19 миллиардов рублей.

Для топ-30 федераций по размеру поступлений от букмекеров средний вес этой статьи дохода – 48,9%. То есть почти половина бюджетов федераций – от букмекеров. И это в прошлом году, где отчисления были на 73% ниже. По итогам 2024 года зависимость от букмекерских отчислений станет еще выше.

Что же изменится? Отчисления поделят по географическому принципу. Доля со ставок на российский спорт продолжит поступать в ЕРАИ и будет распределяться по старой схеме. А вот отчисления от пари на иностранные соревнования направят в новый Российский фонд спорта, задуманный Путиным.

Главный вопрос: как будет распределять миллиарды Российский фонд спорта? Законопроекта пока нет. Вот как выглядело обоснование в поручении: «Дополнительная поддержка детско-юношеского и массового спорта, спортивных школ, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, общероссийских и региональных спортивных федераций, реализация новых форматов международных соревнований и развитие спортивной инфраструктуры». То же самое и без деталей озвучил секретарь совета по физкультуре и спорту при президенте РФ Марат Филиппов – отметив, что механизм прорабатывает Минспорта.

«Фонд создается президентом для того, чтобы расширить возможности для помощи российскому спорту, в том числе для поддержки олимпийского и паралимпийского комитета, чтобы они с протянутой рукой не ходили по миру, по спонсорам, по букмекерам», – а это уже слова Дегтярева. Министр отметил, что документы уже подготовлены, их покажут Путину в середине октября на форуме в Уфе: «Эта работа станет хорошим прологом для того, кто хочет потратиться, куда лучше это будет сделать».

Тотальный передел госрегулирования: почти все отчисления вместо ЕРАИ отправятся в новый фонд!

Давайте оценим масштабы изменений.

Около 33 миллиардов рублей составят отчисления в 2024 году – это рекорд, а рост по сравнению с 2023-м – 73%, такой оценкой поделился гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев. За 9 месяцев сумма уже достигла 25,5 млрд – это тоже рекорд.

Интересную деталь, которая поможет произвести подсчеты, обронил глава Федерации бокса России Умар Кремлев: 93% ставок в России приходятся на международные турниры, только 7% – на российские.

Закон начнет действовать только с 2025 года, сейчас расчеты гипотетические, но если бы он действовал уже сейчас, то по итогам 2024-го новый фонд получил бы 30,7 млрд рублей из этих 33, а ЕРАИ – только 2,3 млрд (вместо нынешних всех).

То есть функции регулятора, по сути, перейдут новому фонду, подконтрольному Министерству спорта. При этом есть определенные правила, по которым федерации могут тратить деньги: 30% от общего объема отчислений должны идти на развитие детско-юношеского и массового спорта, остальные 70% – профессионального. Совсем недавно Минспорта перечень допустимых трат расширило , видимо, как раз готовясь к нововведениям.

Интересно, что именно Умар Кремлев в 2020 году выступил инициатором создания ЕРАИ: его предложение изменило рынок, который прежде занимался саморегулированием без особого участия государства.

«Фонд даст более четкий контроль. Много раз видел, как федерациям приходили деньги и они тратились не туда, куда надо. Это неправильно. Все отчисления должны принадлежать тренерам и спортсменам – благодаря им эта инфраструктура существует, – эмоционально выступил Кремлев. – Отчисления помогут нам в развитии. Нужно, чтобы с детей не брали деньги за участие в турнирах, средства переходили к тренерам, на чемпионатах России были призовые. Должен быть ясный социальный лифт. Сейчас букмекеры весь свой маркетинговый бюджет тратят именно на спорт. Важен симбиоз с федерациями».

Минспорта готовит федерации к новым правилам – лишает независимости. Теперь почти все деньги будут под контролем государства

Кремлев жестко заговорил про то, что федерации не умеют тратить целевые отчисления (или направляют их не туда, куда хотелось бы Минспорта). А все потому, что формально многие федерации независимы и работают отдельно от Минспорта.

Эту тему тоже подняли на букмекерском форуме. Федерации всех водных видов спорта слились в одну, федерации художественной и спортивной гимнастики тоже объединились. На очереди, видимо, и другие – тот же Дегтярев упомянул лыжи и греблю.

Во главе объединенной Федерации гимнастики России встал чиновник из ротации – экс-замминистра транспорта, а ныне председатель правления РЖД Олег Белозеров. Вероятно, тот же путь ждет и прочие федерации, которые объединят.

Про это на форуме говорил не только Дегтярев, его позицию раскрыл первый замминистра Одес Байсултанов. «Министерство спорта ни в каком виде не может вмешаться в деятельность федерации. Так сделали федерации, используя свой ресурс.

Объединение только началось. Если есть регулятор, он должен быть регулятором, а не видимостью. Я абсолютно поддерживаю Дегтярева. Он за то, чтобы была централизация. Она должна быть, и она будет. Кого-то задевает, кого-то нет. Давайте выпрямлять, чтобы этого не было. А то любой вопрос – администрация, аппарат, все остальные, Минспорт в последнюю очередь. Так не должно быть. Минспорт в первую очередь – все остальные дальше.

Ваше мнение мы услышим, но сделаем так, как считаем нужным. Если не нравится, извините, ваши проблемы», – выступил Байсултанов с не всеми замеченной, но, по сути, программной речью.

Похоже, нагрузка на букмекеров вырастет еще сильнее. Им это будет невыгодно

Отчисления явно будут расти – не только из-за объема ставок, а еще из-за желания государства найти побольше внебюджетных средств на развитие спорта. В январе, сразу после повышения планки отчислений для букмекеров с 1,5 до 2%, управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев объяснял «Ведомостям»: «Важно не достичь порога, когда букмекерам перестанет быть выгодно работать легально.

Так работает мировая индустрия ставок: когда происходит завышение налоговых ставок, операторы уходят работать в серую зону. Могу прямо сказать: если отчисления увеличатся с 2 до 3%, работать станет невыгодно».

Как говорил президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский в интервью «Ведомостям», уже сейчас букмекеры фактически отдают 25% дохода: «Если смотреть на мировой опыт и страны, где разрешен букмекерский бизнес, 25% – это очень высокая налоговая ставка. В большинстве стран она составляет 10%».

На форуме «Азартные игры», где практически первой темой пленарного заседания стало появление Российского фонда спорта, в качестве участников дискуссии были заявлены представители трех букмекеров: Красовский, управляющий партнер «Фонбета» Валентин Голованов и президент BetBoom Константин Макаров. Никто из них в итоге в обсуждении не участвовал.

При этом грядущее повышение объемов отчислений упомянул секретарь совета по физкультуре и спорту при президенте Марат Филиппов: «В том числе будет рассмотрен вопрос увеличения целевых отчислений на спорт. Данный вопрос был проработан коллегами из Минфина, Минспорта и ЕРАИ. На решение главы государства будет предложено поэтапное увеличение отчислений на спорт». Пока без цифр.

Соответственно, какие-то расходы букмекерам придется сократить – например, на маркетинг. Но там уже вступил Дегтярев: «Мы прекрасно понимаем, что букмекеры снизят расходы на маркетинг. Сразу говорю: разницу нужно направить в фонд. Рассчитывать на то, что всех прикормили и прекратили, не надо. Обороты растут – и снижать маркетинговые расходы я бы не советовал».

Кажется, российский спорт ждут большие перемены.

Ставки на Спортсе

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Фото: РИА Новости /Сергей Бобылев, Максим Богодвид, Алексей Никольский, Станислав Красильников