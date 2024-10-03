«Астон Вилла» победила «Баварию», хотя подходила к матчу андердогом с коэффициентом 4.70

«Астон Вилла» дома обыграла «Баварию» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0).

Хозяева подходили к матчу явными андердогами за 4.70. Букмекеры ожидали, что игра получится результативной: на тотал больше 2,5 голов давали 1.45, на тотал меньше 2,5 – 2.75.

Мюнхенцы проиграли на групповом/общем этапе ЛЧ впервые с 2017 года.

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