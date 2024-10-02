Кубок России – безумие: три матча – три камбэка. Как это оценивали букмекеры?

Кубок России, похоже, становится одним из самых веселых турниров в Европе. 2 октября три первых матча – три безумных возвращения. Вероятности на итоговые исходы у аналитиков падали ниже пяти процентов.

«Химки» вернулись против «Ростова» – не хватило гола до 106.00

«Ростов» в третий раз подряд не смог выиграть у букмекерского андердога: до матча с «Химками» подопечные Валерия Карпина спотыкались против «Акрона» и махачкалинского «Динамо».

В Химках все шло идеально до 81-й минуты: коэффициент на победу гостей упал до 1.10 после гола оправившегося от травмы Мохаммада Мохеби. Поставить на триумфальное возвращение подмосковных футболистов можно было за 106.00. Ничья все же оценивалась значительно скромнее – 9.00.

«Химки» выиграли в серии пенальти и вышли в Путь регионов.

Самый результативный матч Махачкалы с 2021 года – отыгрались с 0:3

Пока все следили за возвращением «Спартака» в московское дерби, в Самаре был сюжет даже ярче. Здесь почти повторили финал Лиги чемпионов 2005 года в миниатюре: «Крылья Советов» выиграли первый тайм у махачкалинского «Динамо» со счетом 3:0, чтобы затем пропустить три после перерыва. Гамид Агаларов впервые за долгое время отметился дублем. Хозяева победили в серии пенальти, разрушив аналогии с памятной встречей в еврокубках.

Любопытно, что махачкалинское «Динамо» – хранитель традиций игр на тотал меньше. В чемпионате у клуба нет ни одной верховой встречи. Шесть голов – аномалия для южан. В последний раз матч на тотал больше 5,5 у «Динамо» был зафиксирован в 2021 году, когда клуб выступал во Второй лиге – удалось разгромить «Дружбу» (6:0).

В этой встрече возвращение Махачкалы на пике оценивалось коэффициентом 37.00, правда, всего несколько минут.

«Спартаку» давали чуть больше 5% на победу

Красно-белые оказались в сложном положении в дерби против «Динамо». До матча клуб Деяна Станковича был солидным фаворитом в линии по коэффициенту в диапазоне 2.10-2.20. Эти ожидания аналитиков подтвердились только в конце встречи.

«Динамо» перед голом Кристофера Мартинса снизилось в линии уже до 1.25. Как раз в этот момент и можно было ловить 18.00 на красно-белых. Кстати, на гол прямым ударом со штрафного давали 10.00, а вот в Виллиана Жозе настолько не верили, что даже не поместили его в линию.

Зато новичок «Спартака» все еще предлагается для прогноза в контексте лучшего бомбардира РПЛ. Здесь коэффициент несколько недель держится на отметке в 50.00. После такого гола шансов на победу стало чуть больше.

Ставки на Спортсе

16 из 16. Вспомните, когда «Спартак» и «Динамо» не забивали в первом тайме?

Фото: vk.com/fckhimki_official ; РИА Новости /Александр Вильф