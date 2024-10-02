В Нидерландах ввели лимиты на депозиты в онлайн-гемблинге
В Нидерландах с 1 октября вступили в силу новые меры защиты от азартных игр.
Ключевой особенностью является введение лимита на депозиты. Игроки старше 25 лет ежемесячно смогут вносить на игровой счет только 350 евро. При этом максимальная сумма на счету не должна превышать 700 евро. Гемблеры младше 25 лет смогут поставить всего 150 евро, при максимуме в 350 евро.
Если игрок превышает эти лимиты, дальнейшие депозиты будут заблокированы до конца календарного месяца.
16 из 16. Вспомните, когда «Спартак» и «Динамо» не забивали в первом тайме?
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: IGB
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