«Боруссия» обыграла «Селтик» с форой (-5,5). Это самая крупная домашняя победа «шмелей» в ЛЧ

«Боруссия» Дортмунд разгромила «Селтик» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (7:1).

До матча «шмели» котировались явными фаворитами за 1.57. Ставки на победу с форой (-5,5) появились только в лайве (с коэффициентом 3.25), как и предложения заключить пари на тотал больше 7,5 голов (14.5).

Это самая крупная домашняя победа «Боруссии» в ЛЧ. На втором месте разгром «Бешикташа» на групповом этапе в сезоне-2021/22.

Ставки на Спортсе

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