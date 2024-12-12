«Ювентус» победил «Ман Сити», хотя котировался андердогом за 4.20. У «горожан» 1 победа в 10 матчах
«Манчестер Сити» проиграл «Ювентусу» (0:2) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
В составе туринского клуба отличились Душан Влахович и Уэстон Маккенни.
«Ювентус» котировался андердогом встречи – сыграл коэффициент 4.20. Букмекеры считали «Сити» фаворитом за 1.88.
«Манчестер Сити» одержал 1 победу в 10 последних матчах при 7 поражениях.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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