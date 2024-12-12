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  • «Ювентус» победил «Ман Сити», хотя котировался андердогом за 4.20. У «горожан» 1 победа в 10 матчах
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«Ювентус» победил «Ман Сити», хотя котировался андердогом за 4.20. У «горожан» 1 победа в 10 матчах

«Манчестер Сити» проиграл «Ювентусу» (0:2) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

В составе туринского клуба отличились Душан Влахович и Уэстон Маккенни.

«Ювентус» котировался андердогом встречи – сыграл коэффициент 4.20. Букмекеры считали «Сити» фаворитом за 1.88.

«Манчестер Сити» одержал 1 победу в 10 последних матчах при 7 поражениях.

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Лучшее время клубов в РПЛ: ЦСКА – чемпион до 30-й минуты, «Краснодар» – короли концовок

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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