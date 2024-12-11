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Байден помиловал своего сына Хантера. 3% - помилует Пи Дидди, 47% - помилует брата Джима

Американские букмекеры начали принимать ставки на то, кого помилует действующий президент США Джо Байден.

В начале декабря Байден помиловал своего сына Хантера, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.

Платформа для ставок Kalshi дает 47% на то, что Байден помилует своего брата Джима до окончания президентского срока. На помилование Энтони Фаучи дают 41%, на помилование Лиз Чейни — 39%.

Примечательно, что на помилование рэпера Пи Дидди дают 3%.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Джо Байден
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