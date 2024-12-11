Байден помиловал своего сына Хантера. 3% - помилует Пи Дидди, 47% - помилует брата Джима
Американские букмекеры начали принимать ставки на то, кого помилует действующий президент США Джо Байден.
В начале декабря Байден помиловал своего сына Хантера, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.
Платформа для ставок Kalshi дает 47% на то, что Байден помилует своего брата Джима до окончания президентского срока. На помилование Энтони Фаучи дают 41%, на помилование Лиз Чейни — 39%.
Примечательно, что на помилование рэпера Пи Дидди дают 3%.
Лучшее время клубов в РПЛ: ЦСКА – чемпион до 30-й минуты, «Краснодар» – короли концовок
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем