«Барселона» обыграла «Боруссию» (3:2), забив победный мяч на 85-й. В лайве каталонцы шли за 5.50
«Барселона» обыграла дортмундскую «Боруссию» (3:2) на выезде в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Хозяева дважды отыгрывались по ходу матча, но пропустили решающий мяч на 85-й минуте – отличился Ферран Торрес.
В лайве на победу каталонского клуба можно было поставить за 5.50, в прематче – за 2.10.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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