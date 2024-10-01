«Спарта» непобедима в ЛЧ, а в нее не верят букмекеры. Зря: форы на чехов − находка

Легко зашли в третий раз подряд.

Перед началом основного этапа Лиги чемпионов «Спарту» считали одним из аутсайдеров, но теперь у нее четыре очка после разгрома «Зальцбурга» (3:0) и ничьей в Штутгарте (1:1).

Учитывая форму команды в чешском чемпионате, некоторые коэффициенты удивляли.

Равные расклады перед «Зальцбургом» – и 3:0

В первом туре чехи принимали «Зальцбург», вероятность победы оценивали одинаково – 2.60 у хозяев против 2.63 у гостей. Австрийцы владели мячом в два раза больше, били по воротам не меньше, но тотально уступили по xG (0.49 против 2.26) и пропустили трижды уже за первый час. В итоге – 0:3.

А ведь перед стартом был очень симпатичный вариант с нулевой форой на «Спарту» за 1.82. Как оказалось, прошла даже -1 за 3.55.

Статус аутсайдера перед «Штутгартом» – и 1:1

Букмекеры в успехе немцев на своем поле вообще практически не сомневались – 1.42 на победу против 6.70 у «Спарты». В итоге чехи мало в чем уступали сопернику: да, снова владели мячом гораздо меньше его и не перебили по ударам, но и не проиграли, а в начале второго тайма вполне могли забить и сами.

Под конец «Штутгарт» задавил, но «Спарта» выстояла. Фора +1.5 за 1.72 залетела на ура. Даже +1 за 2.32 тоже бы зашла.

«Спарта» почти неуязвима в сезоне: одно поражение в 17 матчах

Команда стартовала с семи побед в восьми первых матчах чемпионата Чехии, а потом уступила дома «Сигме». Но и без этого смотрится крепко – в трех очках от первого места с разницей 20:9. Это во внутреннем турнире.

А в ЛЧ команда провела уже восемь игр с учетом квалификации – там шесть побед и две ничьих. Фора, кстати, была выгодна и в гостях против «Мальме» (2:0) в раунде плей-офф. Нулевая, например, шла за 2.00.

«Спарта» из 17 матчей сезона проиграла однажды, а выиграла 13. Очень солидный результат, который не заслуживает недооценки.

* * *

Следующая встреча в ЛЧ у «Спарты» – с «Ман Сити», еще и в гостях. Вспомним первый тур: «Интер» на выезде у «Сити» получал фору +2 за 1.58.

Есть еще один пример: в первом туре год назад «Ман Сити» принимал «Црвену Звезду» (по силе – примерно сопоставимую со «Спартой» команду), не без труда выиграл 3:1. Фора +3 на сербов шла за 1.90.

Чрезвычайно интересно, какими будут расклады на третью игру «Спарты». Тем более что главный фаворит ЛЧ (3.80 «Сити» на титул) примет одного из восьми главных аутсайдеров по стартовым раскладам (250.00 «Спарты» на трофей).

Ставки на Спортсе

Рекордная неделя в Лиге чемпионов: 47.00, 30.00 и 17.00 – все кэфы в одном туре

Фото: East News /THOMAS KIENZLE / AFP; IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER/Global Look Press