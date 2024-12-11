4.60 и 3.55 – самые крупные зашедшие коэффициенты авторов Спортса’’ в первой части сезона РПЛ
Спортс’’ подводит промежуточные итоги конкурса прогнозов на РПЛ среди авторов сайта.
Самый крупный зашедший коэффициент – 4.60. Александр Головин поставил на гостевую победу «Ростова» над ЦСКА (2:1) в 16-м туре за 4.60.
В топ-3 по крупным зашедшим ставкам также входит ставка Павла Тихонова на гол Барко в матче «Спартак» – «Динамо» (2:2) за 3.55 и ставка Валерия Самсонова на гол и ассист Максима Глушенкова в матче «Зенит» – «Ростов» (5:0) за 3.36.
Лучшее время клубов в РПЛ: ЦСКА – чемпион до 30-й минуты, «Краснодар» – короли концовок
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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