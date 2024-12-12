«Милан» вырвал победу над «Црвеной Звездой» (2:1) на 88-й минуте. В моменте на итальянцев давали 4.50
«Милан» победил «Црвену Звезду» (2:1) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Победный мяч был забит на 88-й минуте – отличился форвард миланцев Тэмми Абрахам.
За минуту до гола Абрахама коэффициент на победу «Милана» поднимался до 4.50.
Лучшее время клубов в РПЛ: ЦСКА – чемпион до 30-й минуты, «Краснодар» – короли концовок
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем