Директор BetBoom Артемьев – о трансляциях ATP: «Впервые букмекер создал собственную платформу для вещания такого масштабного актива»

Директор по маркетингу БК BetBoom Михаил Артемьев рассказал о целях покупки прав на трансляцию турниров ATP.

– Вы говорили о том, что партнерство с АТР «выведет BetBoom на новый уровень». Что это за новый уровень? Каких целей вы хотели добиться?

– Для нас, как и для всего российского беттинг-рынка, это большое событие, поскольку впервые букмекерская компания создает собственную платформу для вещания такого масштабного актива.

Этот прецедент открывает новые горизонты для взаимодействия со спортивной индустрией. Он подчеркивает растущее признание букмекерских компаний в качестве значимых игроков на рынке спортивного контента.

Таким образом, мы становимся свидетелями формирования новых стандартов и практик в области спортивных трансляций. Этот шаг создает новые возможности для привлечения аудитории и взаимодействия внутри сфер беттинга и спорта, – заявил Артемьев.

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