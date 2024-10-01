Около 6 миллионов россиян ежегодно делают ставки на спорт. Общие траты – более 1 триллиона рублей

В Министерстве финансов РФ сообщили, что примерно 6 миллионов россиян ежегодно делают ставки на спорт.

Об этом на форуме сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

«Сейчас ежегодно ставки в букмекерских конторах делают порядка 6 миллионов человек.

Это массовый бизнес, он охватывает огромное количество людей, и люди тратят на это уже больше 1 триллиона рублей в год», – цитирует Чебескова корреспондент Спортса’’ Максимилиан Алфимов.

Ставки на Спортсе

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