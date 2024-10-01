«Чемпионаты России часто круче Олимпиад, но букмекер не пойдет – если нет картинки». Что говорят на букмекерском форуме

В Москве 1 октября открылся второй Российский форум спорта и организаторов азартных игр. В рамках первой сессии министр спорта Михаил Дегтярев, президент международной ассоциации бокса Умар Кремлев и другие спикеры обсудили процесс взаимодействия букмекерских компаний с различными российскими федерациями.

Суммы отчислений от букмекеров растут, но, к сожалению, не всегда средства используются по назначению.

Помимо этого, некоторые федерации совершенно не развивают свой продукт для зрителей, что отталкивает потенциальных спонсоров.

Отчислений стало больше, но контроль за расходом средств нужно повышать

Министр спорта Михаил Дегтярев рассказал, что благодаря сотрудничеству с букмекерами увеличилось финансирование многих федераций в России. Суммарно только за счет букмекерских компаний удалось привлечь 30 миллиардов рублей в год .

«Это сотрудничество заметно увеличило финансирование спорта в России: примерно на 30 миллиардов в год.

Дало увеличение количества занимающихся спортом в стране, а мы продолжаем выполнять поставленную задачу президентом по 70% вовлеченных в спорт людей», – рассказал Дегтярев.

Генеральный директор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачев конкретизировал рост по цифрам: «25,5 млрд рублей составили целевые отчисления за девять месяцев 2024 года

Не менее 33 млрд рублей ожидаются по итогам года», – подметил Грачев.

В то же время далеко не все федерации направляли средства на целевые расходы. На форуме эмоционально выступил президент международной ассоциации бокса Умар Кремлев. По его словам, рост отчислений для многих федераций не поспособствовал кардинальному улучшению ситуации даже на уровне первых сборных.

«К сожалению, бывает так, что в отдельные федерации приходят деньги, а средства тратятся не по назначению . Конкретные федерации уточнять не хочу, но это неправильно».

«Букмекеры не идут без картинки. 93% отчислений дает международный спорт»

Дополнительно Умар Кремлев привел показательную статистику в отношении распределения отчислений в федераций со стороны букмекеров: 93% – от международных турниров и только 7% – от российских.

Кремлев обратил внимание на качество телевизионного продукта. К сожалению, даже чемпионаты России по многим видам спорта не привлекают зрителей у экранов.

«Отчисления помогут нам в развитии: нужно, чтобы с детей не брали деньги за участие в турнирах, средства переходили к тренерам, на чемпионатах России были призовые. Должен быть ясный социальный лифт. Чемпионаты России часто круче Олимпиады по результатам.

Букмекер не пойдет – если нет картинки. На сегодняшний день букмекеры подписывают контракты с федерациями даже на большие суммы, чем идут целевые отчисления.

Важно понимать, что у каждой федерации должен быть план. А у нас некоторые федерации живут по правилам, которые были двадцать лет назад . Букмекеры не пойдут туда, где нет картинки.

Сейчас букмекеры весь свой маркетинговый бюджет тратят именно на спорт. Важен симбиоз с федерациями. Я бы рекомендовал и нашим спортсменам: жить активнее, вести социальные сети. Часто бывает, что после Олимпиад через год про них все забывают .

Букмекерам важны ставки и интересная картинка», – резюмировал Кремлев.

До конца года будет специальный фонд, а за нецелевое распределение средств накажут

Важная новость с пленарной сессии форума – создание российского спортивного фонда. О нем в общих чертах рассказал Михаил Дегтярев.

«Это некоммерческая организация, подведомственная Министерству спорта, которая будет аккумулировать все средства от ставок на события, которые произошли за пределами России, в организации которых не принимали участие российские федерации, лиги и т.д.

Фонд создается президентом для того, чтобы расширить возможности для помощи российскому спорту, в том числе для поддержки олимпийского и паралимпийского комитета, чтобы они с протянутой рукой не ходили по миру, по спонсорам, по букмекерам».

После слов Умара Кремлева о нецелевом распределении средств конкретными федерациями министр спорта обозначил, что вопрос взят на контроль.

«Нарушения зафиксированы правоохранительными органами. Не исключаю решения процессуального характера . Государство все видит. Ни у кого не должно быть иллюзий».

Ставки на Спортсе

Фото: РИА Новости /Павел Бедняков, Алексей Майшев, Александр Вильф