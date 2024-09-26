«Рома» – третий фаворит Лиги Европы у букмекеров. 2.24 – обыграют «Атлетик» в 1-м туре общего этапа

«Рома» примет «Атлетик» в 1-м туре общего этапа Лиги Европы.

Итальянский клуб котируется третьим фаворитом турнира после «Тоттенхэма» и «МЮ» с коэффициентом 9.00. На титул «Атлетика» можно поставить за 13.00.

Букмекеры дают коэффициент 2.24 на то, что «Рома» обыграет «Атлетик» в сегодняшнем матче. На победу испанского клуба дают 3.45.

Матч состоится 26 сентября и начнется в 22:00 мск.

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