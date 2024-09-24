3,4 млрд – футбол, 1,4 млрд – настольный теннис. Сколько федерации получили от букмекеров в 2023 году?

Ежегодно на развитие российского спорта выделяются миллиарды рублей целевых отчислений от азартных игр – только за прошлый год между спортивными федерациями и лигами распределили 19,1 млрд рублей.

По данным Forbes, сумма целевых отчислений за шесть месяцев 2024 года уже превысила 16,5 млрд рублей.

Что еще за целевые отчисления?

Российские букмекеры с 2017 года обязаны осуществлять целевые отчисления, направляемые на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта, детско-юношеского спорта и массового спорта.

Изначально процесс контролировали букмекерские саморегулируемые организации («Первая СРО» и Ассоциация букмекерских контор), но с октября 2021 года распределение средств передали государственной публично-правовой компании Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Именно тогда изменили формулу расчета отчислений: 1,5% от букмекерской выручки (минимум 30 млн рублей в квартал) вместо от 5% от доходов (минимум 15 млн рублей).

Процент целевых отчислений планировали повышать постепенно: в 2025-2027 годах до 1,7%, в 2028-2029 годах – до 1,8 %, а с 2030-го – до 2%. Но в прошлом году планы резко изменились: в августе на законодательном уровне установили сразу 2% от букмекерской выручки с 2024 года.

Лидер по сумме отчислений – футбол, а дальше – сюрприз

Сейчас Единый регулятор направляет отчисления в 123 федерации – в зависимости от объема ставок на вид спорта.

«РФС на первом месте, футбол всегда популярен, – рассказал ТАСС в октябре прошлого года генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев. – На втором месте – Федерация настольного тенниса России. Это объясняется тем, что букмекеры очень любят принимать быстрые ставки, а игроки любят их делать. В момент, когда был коронавирус, настольный теннис выручил букмекеров, потому что не было событийности. А люди привыкли ставить и продолжают это делать».

По его словам, третье место зависит от сезонности – чаще всего это хоккей, волейбол, баскетбол или большой теннис.

Грачев отметил, что не может раскрывать информацию по конкретным получателям, но по информации «РБ Спорта», РФС за девять месяцев 2023 года получил 2,6 млрд рублей в качестве целевых отчислений (на 33% больше, чем за тот же период в 2022-м).

Мы проверили отчетность спортивных федераций за прошлый год, размещенных в разделе сведений о финансово-хозяйственной деятельности на сайте Минспорта, и составили рейтинг отчислений от азартных игр. Важное уточнение: на ресурсе госоргана размещена отчетность 116 из 123 федераций, среди которых нет, например, волейбольной (ее нет в рейтинге). Если нам удавалось найти цифры отчислений в налоговой отчетности (как в случае с федерацией настольного тенниса), то мы делаем соответствующую отметку.

Отчисления получали почти все федерации, даже таких экзотических видов спорта как городошный (5 млн рублей), борьба на поясах (2,1 млн), радиоспорт (995 тысяч), северное многоборье (470 тысяч), стрельба из арбалета (346 тысяч) и спортивное метание ножа (228 тысяч).

По данным Forbes, за первую половину 2024 году лидирующая тройка не изменилась – Российский футбольный союз, Федерация настольного тенниса и Федерация тенниса.

А куда тратят деньги федерации?

Нормативно закреплено, что 30% от общего объема отчислений должны идти на развитие детско-юношеского и массового спорта, остальные 70% – профессионального.

Порядок распределения устанавливается приказом Минспорта: от обеспечения визовой поддержки, проезда, проживания и питания спортсменов до приобретения инвентаря и наградной атрибутики.

При этом любая спортивная федерация может направлять до 100% от суммы полученных отчислений «на проведение мероприятий по развитию детско-юношеского, массового и профессионального спорта на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области».

В июле Владимир Путин утвердил ряд поручений по вопросам развития детско-юношеского спорта. В частности, президент поручил расширить распределение целевых отчислений и направлять часть средств на финансирование доступности детско-юношеского спорта, в первую очередь для детей из малообеспеченных семей.

Осенью, Минспорта внес соответствующие изменения в нормативную базу, одновременно, увеличив максимальные лимиты (с 10 до 20% от общих отчислений) на оплату труда и меры стимулирующего характера для работников федераций, в должностные обязанности которых входит развитие профессионального, детско-юношеского и массового спорта.

Ставки на Спортсе

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Владимир Астапкович, Илья Наймушин