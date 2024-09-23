«Барыс» уволил Немировски. 1.85 – за сезон КХЛ уволят минимум 6 главных тренеров
«Барыс» отправил в отставку главного тренера Дэвида Немировски.
БЕТСИТИ дает коэффициент 1.85 на то, что за сезон-2024/25 в КХЛ уволят минимум 6 главных тренеров.
С таким же коэффициентом можно поставить на то, что уволят не больше 5 тренеров.
По ходу прошлого сезона работу в КХЛ потеряли 5 тренеров.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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