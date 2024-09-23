«Барыс» уволил Немировски. 1.85 – за сезон КХЛ уволят минимум 6 главных тренеров

«Барыс» отправил в отставку главного тренера Дэвида Немировски.

БЕТСИТИ дает коэффициент 1.85 на то, что за сезон-2024/25 в КХЛ уволят минимум 6 главных тренеров.

С таким же коэффициентом можно поставить на то, что уволят не больше 5 тренеров.

По ходу прошлого сезона работу в КХЛ потеряли 5 тренеров.

Ставки на Спортсе

Голы «Арсенала» в ворота «Ман Сити» – неожиданность в АПЛ. Прошла даже вероятность в 0,4%