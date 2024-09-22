Голы «Арсенала» в ворота «Ман Сити» – неожиданность в АПЛ. Прошла даже вероятность в 0,4%

Центральный матч дня в АПЛ – «Ман Сити» – «Арсенал» – складывался неожиданно для предстартовых раскладов. Кажется, гости забили больше, чем планировалось, да и у авторов голов изначально были другие функции.

Шесть вариантов с голами и вероятностью от 0,4% до 63%

«Сити» легко открыл счет, когда защитники «Арсенала» упустили прорыв Эрлинга Холанда, но проиграл первый тайм – в ответ влетели голы Риккардо Калафьори и Габриэла, стало 1:2.

Исход неожиданный, но истории с голами удивили больше. Достаточно взглянуть на цифры – достаточно крупные, которые все зашли. И мы здесь даже не берем отрезки вроде гола «Арсенала» в первом тайме – а просто факты в игре в целом.

«Арсенал» остался вдесятером в самом конце первого тайма из-за удаления Леандро Троссарда, так что дальнейших забитых мячей от него было ждать непросто. Но и без этого прошли неплохие коэффициенты.

С другой стороны, а настолько ли это было неожиданно?

«Арсенал» часто забивает, но не в ворота «Сити», а Габриэл уже накопил 16 мячей

Разберем по пунктам, учитывая прошлые матчи:

● Вариант с голом «Арсенала» за 1.60. В прошлых четырех турах АПЛ команда неизменно забивала, в прошлом сезоне не смогла отличиться только в пяти матчах (больше игр с голами только у трех команд).

Из пяти прошлых матчей против «Сити» «Арсенал» забивал в четырех, но в гостях – только однажды. А до этого была целая пятиматчевая серия без голов в ворота «Сити». В общем, спорно.

● «Обе забьют» за 1.93. В сезоне-2023/24 реже, чем у «Арсенала», этот вариант проходил только у «Эвертона». В последних десяти матчах против «Сити» – только трижды. А в последних десяти на «Этихаде»? Шесть раз! Может, и спорно, но едва ли было много уверенности, что пройдет и здесь.

● ТБ1.5 голов «Арсенала» за 3.98. В прошлом сезоне из 38 матчей «Арсенал» забивал два и больше мячей в 26 из них. А против «Сити»? В последних 14 матчах – или один гол, или ноль. Последний раз два мяча было в апреле 2017-го, когда сыграли 2:2. Так что тут зависит от соперника.

● Голы Габриэла за 13.00 и Калафьори за 18.00. У Габриэла за предыдущие четыре сезона в АПЛ было 14 голов, а в этом он уже забил «Тоттенхэму». В важных матчах стреляет нередко – помимо этого раньше были еще голы «Челси» и «Ливерпулю». Теперь вообще стало 16 мячей.

С Калафьори посложнее – у него позади только два полноценных сезона во взрослом футболе, до 2022 года он редко играл за «Рому» и «Дженоа». До этого дня было два забитых мяча.

Ясно, что вероятность голов защитников часто измеряется коэффициентами от десятки (хотя в РПЛ есть обратный пример ), но в целом большого удивления от гола Габриэла нет. А у Калафьори – первый мяч в АПЛ.

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«Арсенал» в итоге не сохранил победу, пропустив на последних минутах – 2:2. При этом на непроигрыш давали 2.08, даже на фору +1 было 1.56.

В АПЛ «Сити» проигрывал дома «Арсеналу» последний раз в 2015 году – 0:2. Забивали тогда Санти Касорла и Оливье Жиру в ворота Джо Харта. Тренерами еще были Мануэль Пеллегрини и Арсен Венгер. Сейчас серия «Сити» продолжилась.

Ставки на Спортсе

На гол Кузяева «Монако» давали 10% – и он забил! Головин был вероятнее почти в три раза – но нет

Фото: East News /AP Photo/Dave Thompson, PAUL ELLIS/AFP/East News