«Спартак» не проигрывает московскому «Динамо» дома в 9 матчах подряд. Букмекеры считают, что тренд продлится
«Спартак» сыграет в дерби с «Динамо» в 9-м туре РПЛ.
«Спартак» – небольшой фаворит за 2.00. Победа «Динамо» оценивается в 3.80. Ничья идет за 3.90.
Красно-белые не проигрывают бело-голубым дома в 9 матчах подряд. Последняя победа «Динамо» в гостях у «Спартака» была в 2018 году (1:0).
Игра пройдет 22 сентября. Начало – в 16:30 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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