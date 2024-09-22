«Спартак» не проигрывает московскому «Динамо» дома в 9 матчах подряд. Букмекеры считают, что тренд продлится

«Спартак» сыграет в дерби с «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

«Спартак» – небольшой фаворит за 2.00. Победа «Динамо» оценивается в 3.80. Ничья идет за 3.90.

Красно-белые не проигрывают бело-голубым дома в 9 матчах подряд. Последняя победа «Динамо» в гостях у «Спартака» была в 2018 году (1:0).

Игра пройдет 22 сентября. Начало – в 16:30 мск.

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