Папич о казино: «Год назад проиграл 40 тысяч долларов. На неделю вперед было плохое настроение»
Стример Виталий «Папич» Цаль рассказал о пристрастии к азартным играм.
«К 12 годам я увлекался игровыми автоматами. Заносил туда все деньги, что у меня были. Не всегда проигрывал, но, когда случалось, мама жестко на меня ругалась: я мог в первую неделю проиграть все, что мне дали на месяц.
Я не чувствовал угрызений совести, просто минус мораль из‑за того, что денег не было и родители ругались. Но я не считаю, что подвел их. Тоже мне, трагедия.
Уверен, что вернул родителям все, что мне давали, и даже больше. На эти суммы сейчас и на такси в Дубае не проедешь. Лучше испытать этот опыт в том возрасте.
У меня был случай год назад, когда я проиграл [в казино] 40 тысяч долларов. На неделю вперед было плохое настроение. Пока обратно не получишь проигранные средства, оно не вернется.
Что сказать, надо учиться на своих ошибках.
Я не лудоман, часто играл в азартные игры от нечего делать. У меня есть другая серьезная зависимость, но я не могу ее назвать», – сказал Папич в интервью «Вписке».
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