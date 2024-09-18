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Папич о казино: «Год назад проиграл 40 тысяч долларов. На неделю вперед было плохое настроение»

Стример Виталий «Папич» Цаль рассказал о пристрастии к азартным играм.

«К 12 годам я увлекался игровыми автоматами. Заносил туда все деньги, что у меня были. Не всегда проигрывал, но, когда случалось, мама жестко на меня ругалась: я мог в первую неделю проиграть все, что мне дали на месяц.

Я не чувствовал угрызений совести, просто минус мораль из‑за того, что денег не было и родители ругались. Но я не считаю, что подвел их. Тоже мне, трагедия.

Уверен, что вернул родителям все, что мне давали, и даже больше. На эти суммы сейчас и на такси в Дубае не проедешь. Лучше испытать этот опыт в том возрасте.

У меня был случай год назад, когда я проиграл [в казино] 40 тысяч долларов. На неделю вперед было плохое настроение. Пока обратно не получишь проигранные средства, оно не вернется.

Что сказать, надо учиться на своих ошибках.

Я не лудоман, часто играл в азартные игры от нечего делать. У меня есть другая серьезная зависимость, но я не могу ее назвать», – сказал Папич в интервью «Вписке».

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ютуб-канал «Вписка»
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