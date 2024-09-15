«Динамо» вырвало победу у «Ахмата». В лайве на бело-голубых зашел кэф 10.00

«Динамо» обыграл «Ахмат» в 8-м туре РПЛ (4:2).

До матча на бело-голубых можно было поставить за 1.52. В лайве к 90+2 минуте коэффициент поднялся до 10.00.

Перед 4-м голом «Динамо» на победу с форой (-1,5) давали 16.00. Столько же предлагали на итоговый счет 4:2.

До игры тотал больше 5,5 голов оценивался в 11.00.

Ставки на Спортсе

Лишь 1 пропущенный «Зенита» за 8 туров – близко, но не идеал. Кто был лучше?