«Динамо» вырвало победу у «Ахмата». В лайве на бело-голубых зашел кэф 10.00
«Динамо» обыграл «Ахмат» в 8-м туре РПЛ (4:2).
До матча на бело-голубых можно было поставить за 1.52. В лайве к 90+2 минуте коэффициент поднялся до 10.00.
Перед 4-м голом «Динамо» на победу с форой (-1,5) давали 16.00. Столько же предлагали на итоговый счет 4:2.
До игры тотал больше 5,5 голов оценивался в 11.00.
Лишь 1 пропущенный «Зенита» за 8 туров – близко, но не идеал. Кто был лучше?
Опубликовала: Венера Кравченко
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