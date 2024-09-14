Лишь 1 пропущенный «Зенита» за 8 туров – близко, но не идеал. Кто был лучше?

«Зенит» играл с ЦСКА в центральном матче восьмого тура РПЛ. Подходил к игре всего с одним пропущенным голом.

Рекорд последних лет – раньше пропускали не меньше трех

Если взять все сезоны по системе «осень-весна», то к восьмому туру любая из команд пропускала минимум три гола. Иногда наименее пропускающим был сам «Зенит», но уж точно не с одним мячом.

В основном, менее пропускающей была та команда, в чьи ворота влетало три мяча . «Зенит» в этот список попадал четырежды, а ЦСКА – трижды.

При этом больше всего «Зенит» пропускал в сезоне-2015/16 – том самом, в котором зажег в Лиге чемпионов с пятью победами в шести играх. Но в РПЛ поначалу позволял забивать соперникам, отыграв всего два сухих матчах из восьми. И по итогам сезона не вошел в топ-5 среди клубов с самой крепкой обороной.

«Москва» тоже была с одним пропущенным. А «Локомотив» – с нулем!

Если три пропущенных к восьмому туру – стандарт, то когда же последний раз было два? Столько пропустил «Рубин» в 2010 году, а до этого – «Локомотив» в 2005-м. По два также пропускали «Локомотив»-2002 и «Крылья Советов»-2001.

Один пропущенный мяч был у «Москвы» Валерия Петракова в 2005 году . Причем тогда команда стартовала с 2:0 над «Спартаком» и 0:0 с «Локомотивом». И за первые восемь туров пропустила только в игре с «Рубином» от Томаша Чижека, причем произошло это на 90+1.

А когда был ноль? Восемь подряд сухих матчей на старте провел «Локомотив» в 2000 году . В семи играх он победил с общей разницей 11:0, также была нулевая ничья со «Спартаком» – та самая, где Андрей Тихонов не реализовал пенальти на 90+.

«Зенит» не пропустит» – выгоден ли этот вариант?

Пока «Зенит» за восемь туров пропустил только один гол – в Химках. Традиционно даже в матчах фаворитов с аутсайдерами варианты с сухой игрой фаворита могут быть оценены не самым низким коэффициентом. Но от соперника зависит многое.

Например, вероятность сухого матча с «Факелом» оценивалась в 64% – давали 1.57. А с «Рубином» – только в 41% и коэффициент был 2.46.

Сыграть всухую «Зениту» удалось не только с ними, но и с «Динамо» и ЦСКА. А уж там коэффициенты были выше – 2.64 и 2.78. Хотя с учетом случайного пенальти или рикошета в любой момент игры – это всегда рискованно. Хотя в семи случаях из восьми в этом сезоне РПЛ у «Зенита» – отлично проходило.

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Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович