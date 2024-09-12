Шибахара не выиграла ни одного сета у соперниц из топ-50. 2.45 – всухую проиграет 30-й ракетке Гарсии
Ена Шибахара встретится Каролин Гарсией в рамках турнира WTA в Гвадалахаре.
169-я ракетка мира из Японии пять раз за карьеру встречалась с теннисистками из топ-50 рейтинга WTA, и каждый раз проигрывала со счетом 0:2.
Букмекеры дают коэффициент 2.45 на то, что 30-я ракетка мира Гарсия всухую победит Шибахару. Обычная победа идет за 1.62.
Матч состоится 12 сентября и начнется в 23:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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