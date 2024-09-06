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Франция – Италия: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча Лиги Наций

6 сентября состоится матч первого тура Лиги Наций УЕФА между сборными Франции и Италии. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 21:45 мск.

Команды впервые выйдут на поле после Евро-2024, где французы добрались до полуфинала, а итальянцы выбыли в 1/8 финала.

Трехцветные выиграли в основное время два из шести матчей на чемпионате Европы. «Скуадра Адзурра» победила только в одной из четырех игр Евро.

Последние игры Франции и Италии были малорезультативными. В шести из семи предыдущих матчей каждой из команд было не больше двух голов.

В последний раз французы встречались с итальянцами в 2018 году. Победу в товарищеском матче со счётом 3:1 одержала команда Дидье Дешама.

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Аналитики БЕТСИТИ считают Францию фаворитом предстоящей игры. На победу хозяев предлагают 1.65, на успех команды Лучано Спаллетти дают 5.90, вероятность ничьей оценивается в 4.10.

Букмекеры дают примерно равные котировки на результативность встречи. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.96, вероятность продолжения тренда на небольшое количество голов и ТМ 2.5 оценивается в 1.90.

Согласно оценкам экспертов, перспективным вариантом для ставки будет победа Франции через тотал меньше. В БЕТСИТИ на «П1 и ТБ 5.5» дают 1.71, «П1 и ТБ 4.5» идет за 1.90.

Игроки БЕТСИТИ отдают преимущество французам. На победу команды Дешама пришлось 75% от общего числа ставок на исход, 15% ушло на ничью, на успех итальянцев отдано 10% ставок.

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