«Зенит» переподписал контракт с «Винлайном». Стоимость соглашения – около 1 млрд рублей в год («РБ Бизнес»)

«Винлайн» продлил спонсорский контракт с «Зенитом» на новых условиях

По данным «РБ Бизнес» со ссылкой на источник, близкий к клубу, «Зенит» переподписал контакт с букмекерской компанией. Параметры соглашения «держатся в секрете».

Топ-менеджер одной из букмекерских компаний также подтвердил факт продления соглашения. Он допустил, что стоимость контракта может составлять около 1 миллиарда рублей. По его словам, переговоры между сторонами были прямыми, без проведения аукциона.

Весной «РБК Спорт» сообщал, что «Зенит» ведет переговоры с «Винлайном» и BetBoom. Отмечалось, что обе компании готовы платить клубу чуть больше 1 миллиарда рублей в год.

В декабре 2023-го «Винлайн» переподписал контракт со «Спартаком» – сообщалось, что теперь москвичи будут получать 1 миллиард рублей в год. Это самый крупный контракт в РПЛ – столько же получает только «Динамо» от BetBoom.

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