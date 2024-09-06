«Зенит» переподписал контракт с «Винлайном». Стоимость соглашения – около 1 млрд рублей в год («РБ Бизнес»)
По данным «РБ Бизнес» со ссылкой на источник, близкий к клубу, «Зенит» переподписал контакт с букмекерской компанией. Параметры соглашения «держатся в секрете».
Топ-менеджер одной из букмекерских компаний также подтвердил факт продления соглашения. Он допустил, что стоимость контракта может составлять около 1 миллиарда рублей. По его словам, переговоры между сторонами были прямыми, без проведения аукциона.
Весной «РБК Спорт» сообщал, что «Зенит» ведет переговоры с «Винлайном» и BetBoom. Отмечалось, что обе компании готовы платить клубу чуть больше 1 миллиарда рублей в год.
В декабре 2023-го «Винлайн» переподписал контракт со «Спартаком» – сообщалось, что теперь москвичи будут получать 1 миллиард рублей в год. Это самый крупный контракт в РПЛ – столько же получает только «Динамо» от BetBoom.
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