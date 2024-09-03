Почти 90% потенциальных «договорняков» в августе пришлись на футбол (ULIS)

Большая часть потенциальных договорных матчей в августе пришлась на футбол.

Организация ULIS получила сообщения о 43 потенциальных «договорняках» в августе. На футбол пришлось 38 матчей, что составляет 88,3% от общего числа подозрительных игр.

Также подозрения возникли по четырем теннисным матчам и одной игре в киберспорте.

По сравнению с июлем число подозрительных игр заметно снизилось – 43 против 57.

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