Почти 90% потенциальных «договорняков» в августе пришлись на футбол (ULIS)
Большая часть потенциальных договорных матчей в августе пришлась на футбол.
Организация ULIS получила сообщения о 43 потенциальных «договорняках» в августе. На футбол пришлось 38 матчей, что составляет 88,3% от общего числа подозрительных игр.
Также подозрения возникли по четырем теннисным матчам и одной игре в киберспорте.
По сравнению с июлем число подозрительных игр заметно снизилось – 43 против 57.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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