Olimpbet стал партнером хоккейного «Адмирала»

«Адмирал» объявил о заключении партнерского соглашения с букмекерской компанией Olimpbet.

«В новом сезоне наш хоккейный клуб подписал соглашение о сотрудничестве с букмекерской компанией.

Лого Olimpbet украсит игровую форму «моряков», а болельщиков ждут совместные розыгрыши, активности и множество подарков.

Отмечайте дни в календаре, когда «Адмирал» сойдется на льду с еще одним партнером Olimpbet – «Амуром». Теперь дальневосточное дерби станет еще ярче и круче.

Следите за новостями. Впереди много интересного», – сообщили в пресс-службе клуба.

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