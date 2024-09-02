Olimpbet стал партнером хоккейного «Адмирала»
«Адмирал» объявил о заключении партнерского соглашения с букмекерской компанией Olimpbet.
«В новом сезоне наш хоккейный клуб подписал соглашение о сотрудничестве с букмекерской компанией.
Лого Olimpbet украсит игровую форму «моряков», а болельщиков ждут совместные розыгрыши, активности и множество подарков.
Отмечайте дни в календаре, когда «Адмирал» сойдется на льду с еще одним партнером Olimpbet – «Амуром». Теперь дальневосточное дерби станет еще ярче и круче.
Следите за новостями. Впереди много интересного», – сообщили в пресс-службе клуба.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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