Сайт БК Betsson заработал в Казахстане. Букмекер получил лицензию на работу в стране
Шведский бренд Betsson выходит на букмекерский рынок Казахстана.
Сайт букмекера уже заработал, однако сейчас у него функционирует только справочный центр. Полноценный запуск сайта ожидается в октябре.
Betsson уже получил лицензию Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Казахстана. Возглавляет казахстанский Betsson Раим Аскаров.
Минимальная ставка в казахстанском Betsson составит 50 тенге. Максимальный выигрыш ограничен суммой 4 000 000 тенге.
Betsson стал девятым лицензированным букмекером в Казахстане. Лицензия также есть у Winline, Ubet, Tennisi, Olimpbet, Parimatch, 1xBet, Fonbet и Pin-Up.
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