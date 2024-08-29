Сайт БК Betsson заработал в Казахстане. Букмекер получил лицензию на работу в стране

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Шведский бренд Betsson выходит на букмекерский рынок Казахстана.

Сайт букмекера уже заработал, однако сейчас у него функционирует только справочный центр. Полноценный запуск сайта ожидается в октябре.

Betsson уже получил лицензию Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Казахстана. Возглавляет казахстанский Betsson Раим Аскаров.

Минимальная ставка в казахстанском Betsson составит 50 тенге. Максимальный выигрыш ограничен суммой 4 000 000 тенге.

Betsson стал девятым лицензированным букмекером в Казахстане. Лицензия также есть у Winline, Ubet, Tennisi, Olimpbet, Parimatch, 1xBet, Fonbet и Pin-Up.

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