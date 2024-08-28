«Реал» не проигрывает в Ла Лиге 35 матчей подряд. 3.40 – побьет рекорд «Барсы» по числу игр без поражений

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«Реал» не проигрывает в Ла Лиге на протяжении 11 месяцев.

Клуб из Мадрида продлил серию без поражений в чемпионате Испании до 35 матчей.

Рекорд по длительности беспроигрышной серии в Ла Лиге принадлежит «Барселоне» – клуб не проиграл в 43 матчах подряд с 8 апреля 2017-го по 13 мая 2018-го.

Букмекеры дают коэффициент 3.40 на то, что «Реал» побьет рекорд «Барселоны». 1.27 – не побьет.

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1 комментарий
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помню матч с Леванте 4:5))
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