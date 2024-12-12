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В приложении «Спортмастера» появился раздел ставок на спорт

«Спортмастер» запустил раздел со ставками на спорт в своем приложении.

Теперь пользователи приложения могут делать ставки на исход спортивных событий и зарабатывать бонусы – по 10 за каждый верный прогноз. Для участия нет возрастных ограничений.

Вся статистика по прогнозам будет отображаться в профиле раздела. В карточках спортивных событий можно найти статистические превью.

Ставочная вики Спортса

«Сити» был фаворитом 9 из 10 раз – и лишь одна победа. Ну как же так?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Беттинг-индустрия
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