В приложении «Спортмастера» появился раздел ставок на спорт

«Спортмастер» запустил раздел со ставками на спорт в своем приложении.

Теперь пользователи приложения могут делать ставки на исход спортивных событий и зарабатывать бонусы – по 10 за каждый верный прогноз. Для участия нет возрастных ограничений.

Вся статистика по прогнозам будет отображаться в профиле раздела. В карточках спортивных событий можно найти статистические превью.

Ставочная вики Спортса

«Сити» был фаворитом 9 из 10 раз – и лишь одна победа. Ну как же так?