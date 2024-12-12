В приложении «Спортмастера» появился раздел ставок на спорт
«Спортмастер» запустил раздел со ставками на спорт в своем приложении.
Теперь пользователи приложения могут делать ставки на исход спортивных событий и зарабатывать бонусы – по 10 за каждый верный прогноз. Для участия нет возрастных ограничений.
Вся статистика по прогнозам будет отображаться в профиле раздела. В карточках спортивных событий можно найти статистические превью.
«Сити» был фаворитом 9 из 10 раз – и лишь одна победа. Ну как же так?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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