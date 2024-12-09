  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Роскомнадзор призвали запретить игру Roblox из-за возможного развития лудомании у детей
0

Роскомнадзор призвали запретить игру Roblox из-за возможного развития лудомании у детей

Глава общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская обратилась в Роскомнадзор с просьбой запретить в России видеоигру Roblox.

«Здоровое Отечество» обращает внимание на наличие в Roblox механик онлайн-казино, что может привести к развитию лудомании.

«Школьники беспрепятственно заходят в симуляции азартных игр и приобретают привычку, носящую в медицинской среде название «игромания», – говорится в обращении в Роскомнадзор.

«На днях решила почитать, что о Roblox пишут в Сети, и вот, что нашла. Материал 2021 года со ссылкой на исследование об угрозах платформы для детской аудитории. За три года безопаснее она не стала. Это очевидно даже при поверхностном ознакомлении.

Считаю, что на фоне резкого роста популярности приложения среди детей бездействовать нельзя. От имени общественной организации «Здоровое отечество» отправила обращение в Роскомнадзор с требованием проверить Roblox и запретить распространение опасного контента.

Конечно, можно рассуждать о том, что любая «стрелялка» опасна, что при должном родительском контроле риски кажутся преувеличенными, однако стоит хотя бы немного погрузиться в тему, и вы ужаснетесь возможностям этой «соцсети».

При этом встроенный фильтр нецензурной лексики (да, такое есть), если честно, выглядит насмешкой. Мат — нельзя. Казино и страшные вопросы о насилии и смерти — можно. Из чего остается сделать вывод, что такая политика разработчику выгодна», – написала Лещинская в телеграме.

Ставочная вики Спортса

ЦСКА – самая зрелищная команда РПЛ прошлого сезона, а сейчас – третья снизу. В Воронеже голов не ждали

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Екатерина Лещинской
logoRoblox
Беттинг-индустрия
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
Лудомания
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Вашингтон» уверенно лидирует в Восточной конференции НХЛ. 5.00 – выиграют Столичный дивизион
16 минут назад
Бегунья Ходжкинсон станет спортсменом года в Британии по версии BBC, уверены букмекеры. Беллингем котируется четвертым
1сегодня, 10:20
Угальде – безусловный фаворит бомбардирской гонки РПЛ. На конкурентов форварда «Спартака» дают 15.00 и больше
3сегодня, 09:55
Фьюри не сможет взять реванш у Усика и снова проиграет, считают букмекеры
сегодня, 08:58
Килиан Мбаппе: «Ставки разрушили жизни моих знакомых. Я отказывался их продвигать»
58сегодня, 08:51
В Казахстане увеличили до 10 лет максимальный срок самозапрета на участие в азартных играх
сегодня, 07:32
Коэффициент на чемпионство «Челси» обвалился в два раза с начала сезона АПЛ. Команда Марески идет второй после 15 туров
1вчера, 19:23
«Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ. Главным фаворитом на чемпионство остается «Зенит», «Спартак» – в топ-3
17вчера, 19:05
«Краснодар» и «Локомотив» сыграли 0:0 впервые с 2014 года. На точный счет зашел коэффициент 16.00
3вчера, 18:39
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» – 4:3. Команды забили 7+ голов в очном матче впервые с 2015 года
7вчера, 18:32
Ко всем новостям
Последние новости
Коэффициент на чемпионство «Спартака» упал в 7,5 раза с середины ноября. Букмекеры уверены, что клуб финиширует в топ-3
4сегодня, 10:13
В 5 из 6 последних матчей «Атлетико» было забито 3+ мяча. 1.85 – коэффициент на тотал больше 2,5 голов в игре с «Севильей»
вчера, 16:50
В Макао доходы казино в ноябре составили 2,3 млрд долларов
1вчера, 16:16
В 6 матчах «Атлетика» подряд в Ла Лиге сыграл тотал меньше 3,5 голов. 1.42 – продление тренда
вчера, 14:24
ЦСКА – фаворит против «Факела». У армейцев лишь одна победа в 5 последних матчах с воронежцами
12вчера, 08:42
«Арсенал» и «Фулхэм» забили меньше 3 мячей лишь в одном из 8 последних очных матчей. 1.80 – тотал больше 2,5 голов
вчера, 08:20
У «Тоттенхэма» лишь одна победа против «Челси» в последних 11 матчах АПЛ. 1.42 – команда Марески не проиграет
вчера, 07:40
«Тоттенхэм» – «Челси»: как бетторы БЕТСИТИ ставят на дерби
1вчера, 07:09Промо
«Краснодар» – «Локомотив»: игроки БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход матча
1вчера, 07:07Промо
Мбаппе – самый вероятный автор гола в матче «Жирона» – «Реал». Форвард забил 2 мяча в последних 8 играх
47 декабря, 17:31