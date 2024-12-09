Роскомнадзор призвали запретить игру Roblox из-за возможного развития лудомании у детей

Глава общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская обратилась в Роскомнадзор с просьбой запретить в России видеоигру Roblox.

«Здоровое Отечество» обращает внимание на наличие в Roblox механик онлайн-казино, что может привести к развитию лудомании.

«Школьники беспрепятственно заходят в симуляции азартных игр и приобретают привычку, носящую в медицинской среде название «игромания», – говорится в обращении в Роскомнадзор.

«На днях решила почитать, что о Roblox пишут в Сети, и вот, что нашла. Материал 2021 года со ссылкой на исследование об угрозах платформы для детской аудитории. За три года безопаснее она не стала. Это очевидно даже при поверхностном ознакомлении.

Считаю, что на фоне резкого роста популярности приложения среди детей бездействовать нельзя. От имени общественной организации «Здоровое отечество» отправила обращение в Роскомнадзор с требованием проверить Roblox и запретить распространение опасного контента.

Конечно, можно рассуждать о том, что любая «стрелялка» опасна, что при должном родительском контроле риски кажутся преувеличенными, однако стоит хотя бы немного погрузиться в тему, и вы ужаснетесь возможностям этой «соцсети».

При этом встроенный фильтр нецензурной лексики (да, такое есть), если честно, выглядит насмешкой. Мат — нельзя. Казино и страшные вопросы о насилии и смерти — можно. Из чего остается сделать вывод, что такая политика разработчику выгодна», – написала Лещинская в телеграме.

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