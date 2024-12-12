«МЮ» – фаворит матча с «Викторией» в Лиге Европы за высокие 1.69

«Виктория» Пльзень примет «Манчестер Юнайтед» в 6-м туре общего этапа Лиги Европы.

«Юнайтед» проиграл два последних матча – против «Арсенала» (0:2) и «Ноттингем Форест» (2:3).

Букмекеры считают «МЮ» фаворитом встречи за 1.69. На победу гостей дают коэффициент 1.69, на успех «Виктории» – 5.20, на ничью – 4.10.

Матч состоится 12 декабря, начало – в 20:45 мск.

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«Сити» был фаворитом 9 из 10 раз – и лишь одна победа. Ну как же так?