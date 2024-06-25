Гол или ассист Эриксена – прогноз Дорского на матч Дания – Сербия: «За два тура он нанес 8 ударов и отдал 11 передач под удар»

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Автор Спортса Александр Дорский сделал прогноз на матч между Данией и Сербией на Евро-2024.

«Дания еще не побеждала на Евро-2024, но все равно к матчу с Сербией подходит явным фаворитом.

Две причины: 1) достаточно качественная игра Дании в первый час со Словенией и инициативность с Англией; 2) тотальное отсутствие командной игры у Сербии, все сводится к навесам на Митровича и Влаховича.

Возможно, в этой игре стоит половить ауты (например, больше 36,5), но я сыграю на голевое действие Кристиана Эриксена. За два тура Эриксен нанес 8 ударов (4-е место вместе с Лукаку и де Брюйне) и отдал 11 передач под удар (лучший результат турнира, в том числе благодаря стандартам).

Дании нужна хотя бы ничья, почти вся опасность у них идет от Эриксена: смотрим гол или голевую передачу от полузащитника «МЮ» (2.63)», – считает Дорский.

Игра пройдет 25 июня, начало – в 22:00 мск.

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