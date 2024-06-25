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Прогнозы авторов Спортса на Евро: никто не верит в Сербию, но есть вера в скучную Англию!

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Проверим!

Ставки на Спортсе продолжают ежедневные прогнозы от пяти авторов на Евро-2024.

С нами Илья Васильев, Александр Дорский, Вадим Лукомский, Вячеслав Палагин и Глеб Чернявский. Васильев вернул себе первое место благодаря голу Кристиана Дзакканьи Хорватии на 98-й минуте!

Сейчас в фокусе – третий тур в группах C и D: Дания – Сербия, Англия – Словения, а также Франция – Польша и Нидерланды – Австрия.

Илья Васильев – Дания не проиграет Сербии

Сербия – одно из главных разочарований турнира. Абсолютно бездарно распоряжаются топ-ресурсом, что-то получается только в примитивном формате.

Дания не та, что на Евро-2020, но достойно сыграла с Англией, доминировала в первом тайме над Словенией – она все еще неплохо организована, поэтому точно не проиграет (1.33).

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Александр Дорский – Эриксен забьет или сделает голевую в матче с Сербией

Дания еще не побеждала на Евро-2024, но все равно к матчу с Сербией подходит явным фаворитом.

Две причины: 1) достаточно качественная игра Дании в первый час со Словенией и инициативность с Англией; 2) тотальное отсутствие командной игры у Сербии, все сводится к навесам на Митровича и Влаховича.

Возможно, в этой игре стоит половить ауты (например, больше 36,5), но я сыграю на голевое действие Кристиана Эриксена. За два тура Эриксен нанес 8 ударов (4-е место вместе с Лукаку и Де Брюйне) и отдал 11 передач под удар (лучший результат турнира, в том числе благодаря стандартам).

Дании нужна хотя бы ничья, почти вся опасность у них идет от Эриксена: смотрим гол или голевую передачу от полузащитника «МЮ» (2.63).

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Вадим Лукомский – Англия победит Словению с тоталом меньше 2,5

Победы англичанам хватит для первого места в группе. Оглядываться на разницу не нужно, поэтому вряд ли матч получится очень результативным.

Судя по высказываниям Гарета Саутгейта, энергосберегающий стиль его вполне устраивает. В таком эконом-режиме логичной кажется победа фаворита, но без открытого футбола (3.20).

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Слава Палагин – ЖК вратарю в матче Дания – Сербия

Главное по раскладам:

Первое: и Дания, и Сербия все еще могут пройти в плей-офф.

Второе: вместе Дания и Сербия никак в плей-офф пройти не смогут.

Сомневаюсь, что по ходу матча кто-то оторвется в счете – слишком слабая атака у обоих. Значит, в концовке придется тянуть время и сушить результат, который устраивает. Один из самых популярных приемов – медленный ввод мяча в игру. Вратари не рискуют нарваться на бан в 1/8 – желтую можно себе позволить (4.50).

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Глеб Чернявский – Мбаппе забьет

Килиан слишком затянул с первым перформансом, но так будет даже эффектнее – ворваться в новой маске и обеспечить французам победу в группе.

Хотя какая-то радость перед неизбежным – чемпионством Англии. Я бы даже взял дубль или хет-трик Мбаппе, но сегодня только холодный расчет (1.70).

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Рейтинг прогнозистов Спортса

Как мы его считаем? Каждому автору выделяется виртуальная 1000 рублей в игровой день. Если его ставка проигрывает, то его доход за день – 0. Если же ставка выигрывает, то к балансу помимо прибыли плюсуется эта самая тысяча.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Stu Forster, Carl Recine, Alex Grimm

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