Прогнозы авторов Спортса на Евро: никто не верит в Сербию, но есть вера в скучную Англию!
Проверим!
Ставки на Спортсе продолжают ежедневные прогнозы от пяти авторов на Евро-2024.
С нами Илья Васильев, Александр Дорский, Вадим Лукомский, Вячеслав Палагин и Глеб Чернявский. Васильев вернул себе первое место благодаря голу Кристиана Дзакканьи Хорватии на 98-й минуте!
Сейчас в фокусе – третий тур в группах C и D: Дания – Сербия, Англия – Словения, а также Франция – Польша и Нидерланды – Австрия.
Илья Васильев – Дания не проиграет Сербии
Сербия – одно из главных разочарований турнира. Абсолютно бездарно распоряжаются топ-ресурсом, что-то получается только в примитивном формате.
Дания не та, что на Евро-2020, но достойно сыграла с Англией, доминировала в первом тайме над Словенией – она все еще неплохо организована, поэтому точно не проиграет (1.33).
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Александр Дорский – Эриксен забьет или сделает голевую в матче с Сербией
Дания еще не побеждала на Евро-2024, но все равно к матчу с Сербией подходит явным фаворитом.
Две причины: 1) достаточно качественная игра Дании в первый час со Словенией и инициативность с Англией; 2) тотальное отсутствие командной игры у Сербии, все сводится к навесам на Митровича и Влаховича.
Возможно, в этой игре стоит половить ауты (например, больше 36,5), но я сыграю на голевое действие Кристиана Эриксена. За два тура Эриксен нанес 8 ударов (4-е место вместе с Лукаку и Де Брюйне) и отдал 11 передач под удар (лучший результат турнира, в том числе благодаря стандартам).
Дании нужна хотя бы ничья, почти вся опасность у них идет от Эриксена: смотрим гол или голевую передачу от полузащитника «МЮ» (2.63).
Вадим Лукомский – Англия победит Словению с тоталом меньше 2,5
Победы англичанам хватит для первого места в группе. Оглядываться на разницу не нужно, поэтому вряд ли матч получится очень результативным.
Судя по высказываниям Гарета Саутгейта, энергосберегающий стиль его вполне устраивает. В таком эконом-режиме логичной кажется победа фаворита, но без открытого футбола (3.20).
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Слава Палагин – ЖК вратарю в матче Дания – Сербия
Главное по раскладам:
Первое: и Дания, и Сербия все еще могут пройти в плей-офф.
Второе: вместе Дания и Сербия никак в плей-офф пройти не смогут.
Сомневаюсь, что по ходу матча кто-то оторвется в счете – слишком слабая атака у обоих. Значит, в концовке придется тянуть время и сушить результат, который устраивает. Один из самых популярных приемов – медленный ввод мяча в игру. Вратари не рискуют нарваться на бан в 1/8 – желтую можно себе позволить (4.50).
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Глеб Чернявский – Мбаппе забьет
Килиан слишком затянул с первым перформансом, но так будет даже эффектнее – ворваться в новой маске и обеспечить французам победу в группе.
Хотя какая-то радость перед неизбежным – чемпионством Англии. Я бы даже взял дубль или хет-трик Мбаппе, но сегодня только холодный расчет (1.70).
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Рейтинг прогнозистов Спортса
Как мы его считаем? Каждому автору выделяется виртуальная 1000 рублей в игровой день. Если его ставка проигрывает, то его доход за день – 0. Если же ставка выигрывает, то к балансу помимо прибыли плюсуется эта самая тысяча.
Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Stu Forster, Carl Recine, Alex Grimm
В принципе это все, что нужно знать о прогнозистах спортса.
Мол смотри как я напрогнозировал в убыток, иди тоже напрогнозируй.
С той разницей что я получу доход от рекламы, а ты получишь дырку в кармане.
Даже сами сербы от своей сборной ничего особого не ожидают. Потому что считают, что эта команда не очень то и сильная. Да, если был более вменяемый тренер, они бы наверное получше играли, но сомневаюсь, что была бы прям ощутимая разница 🤷♂️
СТЫДНА
Вера в причинную связь есть п р е д р а с с у д о к". Людвиг Витгенштейн
Шансы такие(не считая побед этих команд, которые все перевернут):
Словения - 2 очка, разница мячей 2-2(0), для 3го места нужна ничья с Англией/поражение в 1 мяч - будет 3 очка, разница мячей 0/2 очка, разница мячей -1 - шансы средние
Сербия - 1 очко, разница мячей 1-2(-1), для 3го места нужна ничья с Данией и поражение Словении в 2 мяча - будет 2 очка, разница мячей -1 - шансы высокие
Чехия - 1 очко, разница мячей 2-3(-1), для 3го места нужна ничья с Турцией - будет 2 очка, разница мячей -1 - шансы средние
Грузия - 1 очко, разница мячей 2-4(-2), для 3го места нужна ничья с Португалией - будет 2 очка, разница мячей -2 - шансы низкие
Хорватия - 2 очка, разница мячей 3-6(-3)
Сегодня скорее всего узнаем кто выходит, Cловенцы или Сербы. Если Словенцы сегодня все же проиграют, то шансы есть и у Чехов.