В Эстонии каждый десятый относится к группе риска игровой зависимости

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Эстонский консультационный центр по игровой зависимости (HNK) сообщил, что около 10% эстонцев страдают от лудомании.

Кроме того, в группе риска находятся 5% детей в возрасте 11-16 лет. 6 300 человек установили себе ограничения на участие в азартных играх, а 3 500 полностью запретили себе делать ставки на спорт. 

«Как общество, мы еще не достигли той точки, когда умеем играть ответственно», – считает Сильвер Штернфельдт, глава консультационного центра.

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1 комментарий
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Горячие эстонские парни тоже, окащывается, подвержены этой заразе! Ставки - зло!
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