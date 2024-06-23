В Эстонии каждый десятый относится к группе риска игровой зависимости

Эстонский консультационный центр по игровой зависимости (HNK) сообщил, что около 10% эстонцев страдают от лудомании.

Кроме того, в группе риска находятся 5% детей в возрасте 11-16 лет. 6 300 человек установили себе ограничения на участие в азартных играх, а 3 500 полностью запретили себе делать ставки на спорт.

«Как общество, мы еще не достигли той точки, когда умеем играть ответственно», – считает Сильвер Штернфельдт, глава консультационного центра.

Ставки на Спортсе

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