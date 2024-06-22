Автогол – лучшая ставка Евро-2024. Сколько уже можно было выиграть?

Автогол почти обеспечил себе «Золотую бутсу» по итогам Евро-2024. Шесть – на текущий момент – это столько же, сколько забили лучшие бомбардиры втроем после второго тура.

Удивительная аномалия происходит на втором Евро подряд. Три года назад впервые забили больше десяти; нынешний турнир – на почетном втором месте.

С точки зрения ставок шестой автогол – рубеж для выхода в плюс, если говорить о дистанции всего турнира. Именно столько мячей в свои ворота обеспечивало прибыль при ставках на автогол в каждом матче.

Как букмекеры оценивают потенциал автогола

Средний коэффициент на автогол обычно держится в диапазоне 8.50/9.50. В свете последних событий можно наблюдать тренд на небольшое снижение коэффициентов. Ставка явно начинает становиться популярной – это чуть корректирует линию, но глобальных изменений все равно нет. Совсем не тот объем, чтобы обрушить котировки.

Справедливо будет взять за базовый средний коэффициент на автогол отметку в 9.00. Да, на первые матчи давали чуть больше, где-то можно было поймать и 11.00, как в первые дни, но сейчас уже на большинство игр 8.70, а то и 8.50. В любом случае 9.00 – адекватный средний показатель, который можно брать в качестве основного.

Были бы в плюсе при простой стратегии

Еще не прошла половина турнира, а стратегия уже обеспечила небольшую, но прибыль. Используем самый простой вариант – ставка по 1000 рублей на каждый матч чемпионата Европы. При новом формате суммарно проводится 51 игра. То есть весь бюджет на стратегию – 51 тысяча рублей: строго по 1000 на автогол в каждом матче.

Вот, и получается, что турецкий автогол – рубежный, дальше только увеличивать выигрыш.

Бонусный вариант по автоголам: кэфы от 30.00

Совсем не популярная ставка – автогол откроет счет. На удивление и даже по такой стратегии уже можно было бы выйти в плюс, заключая пари по среднему коэффициенту 30.00 на каждый матч.

На Евро-2024 в двух играх именно автоголы открывали счет: в противостоянии Испании и Италии отметился Калафьори, а во встрече Франции и Австрии с пасом Мбаппе не справился Вебер. То есть и здесь, если ставить по 1000 рублей на каждый матч, уже можно было бы выйти в плюс всего за счет двух игр.

У некоторых букмекеров можно иногда найти специальные предложения на автоголы звезд. Например, на Роналду или Мбаппе. Обычно на их автогол дают 50.00.

Только 23 июня Евро преодолеет половину дистанции. Пока автогол идет на личный рекорд.

Ставки на Спортсе

И еще автогол! Евро-2024 идет на рекорд

Фото: Gettyimages.ru /Dean Mouhtaropoulos; IMAGO/nordphoto GmbH / Christia/Global Look Press