Швейцария предсказуемо выиграла первый тайм, но чуть не испортила тренд второго. Зато сбылись ожидания по карточкам

Второй матч Евро-2024 и второй в группе А – Венгрия и Швейцария встречались в Кельне. По цифрам главное внимание было на расклады по таймам и желтые карточки.

Если бы не гол на 90+, сбылись бы все три тренда. А получилось два – и еще половина третьего.

Ожидались разные таймы – так и получилось

Судя по статистике квалификации, предполагалось: Швейцария будет рулить в первом тайме, Венгрия – во втором.

Швейцарцы в отборочных матчах Евро выиграли семь первых таймов из десяти, не проиграв ни одного. Более того – даже не пропустили ни гола, разница составила 11:0! Венгры тоже были не так плохи – выиграли половину (четыре из восьми), но уж конечно не обладали такой внушающей статистикой.

В игре против венгров Квадво Дуа открыл счет в начале, Мишель Эбишер – удвоил его перед перерывом. Швейцария повела 2:0.

Изначально на швейцарцев даже была нулевая фора на первый тайм в размере 1.55. А -0.25 шла за 2.24. Победа Швейцарии на этом отрезке и вовсе котировалась в 2.86 – и прекрасно зашла.

Перерыв – ожидание ответа венгров. По цифрам вполне совпадало – Венгрия не проиграла ни одного второго тайма в отборе и пропустила всего гол, а Швейцария уступила сразу в шести из десяти, причем разница составила 11:11.

Перед матчем за 1.46 котировался непроигрыш венгров во втором тайме, а фора +0.25 шла за симпатичные 1.74. Если представить себе в лайве камбэк Венгрии и уход от поражения в матче – было даже заманчиво, глядя на 1Х за целых 13.00 в перерыве.

Венгры подвинули соперника ближе к его воротам, забрали мяч, создали пару моментов, а в середине второго тайма забили – Барнабаш Варга замкнул передачу Доминика Собослаи. Но на 90+2 отличился Бреэль Эмболо – и Венгрия проиграла 1:3.

При этом изначальные расклады по таймам оправдались: швейцарцы выиграли первый тайм, а венгры не уступили во втором – все-таки фора +0.25 с неплохим коэффициентом тоже зашла.

Расклады по картам сбылись, хоть и не с запасом

Тотал больше 3,5 желтых карточек пробивался в последних семи матчах Швейцарии и лишь один раз не сыграл в последних семи играх Венгрии.

Перед игрой ТБ3.5 по предупреждениям оценивался неплохими 1.82. Кто заметил такой вариант – порадовался уже на пятой минуте, когда желтую карточку схватил Сильван Видмер. Оставалось еще три, но следующая состоялась только через 50+ минут. И все же к концу матча были показаны три желтые карточки.

При этом четвертую нужно было ждать до 88-й минуты. И тогда был предупрежден Аттила Фиола, пробив тем самым ТБ3.5.

В общем, изначальные расклады в этой игре точно не подвели.

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Следующие свои матчи команды проведут 19 июня – Венгрия сыграет против Германии в Штутгарте, а Швейцария снова в Кельне встретится теперь уже с Шотландией.

До турнира выход швейцарцев из группы оценивался в 1.55, венгров – в 1.72. Кстати, победа Швейцарии в этой группе шла за 6.00.

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Фото: IMAGO/Sebastian Rappold/Matthia/Global Look Press