Прогнозы Лукомского, Дорского и Чернявского на Евро: Шотландия забьет Германии, но проиграет

Ставки на Спортсе запускают ежедневные прогнозы от пяти авторов на Евро-2024: с нами Илья Васильев , Александр Дорский , Вадим Лукомский , Вячеслав Палагин и Глеб Чернявский . В фокусе – матч открытия Германия – Шотландия.

Илья Васильев – победа Германии с разницей в 2+ гола (2.33)

Никаких иллюзий о тактическом ходе матча: территориальное доминирование Германии из-за статуса матча и уровня соперника, осознанный отказ Шотландии от инициативы с попыткой забетонировать штрафную.

Очевидно, атака Юлиана Нагельсманна будет построена на взломе Джамала Мусиалы и Флориана Виртца, Шотландия же будет ловить на контратаках, ошибках при розыгрышах от ворот и ждать чудес от дальних ударов Джона Макгинна и включений Скотта Мактоминея.

Логичные прогнозы: уверенная победа Германии с отрывом в 2+ гола, перевес хозяев по владению, стандартам и ударам из штрафной, голевые действия от Мусиалы, Виртца, Эндрю Робертсона/Макгинна/Мактоминея.

Александр Дорский – победа Германии и ТБ2,5 (1.90)

Стартовый матч на домашнем Евро против, возможно, слабейшей команды группы – кажется, идеальная ситуация для уверенного начала от Германии.

Конечно, главная сила немцев – на чужой половине поля, где Гюндоган, Виртц, Мусиала и Хавертц способны легко проходить между линиями. Дополнение – радиоуправляемые передачи Крооса из глубины. Еще один бонус – вероятные одновременные подключения крайних защитников, Киммиха и Миттельштедта.

Так что в этом матче смело поставлю на тотал больше 2,5 при победе Германии. Небольшой, но оправданный риск – тотал больше 2,5 и обе забьют: немцы могут запустить контратаку или стандарт, да и полузащита Шотландии по именам все-таки хороша.

Совсем уж авантюрный вариант – точный счет. Почему бы не 3:1?

Вадим Лукомский – гол Шотландии (2.00)

Германия сильнее, но у команды очень открытая структура. Пускают очень опасные контратаки. Думаю, у Шотландии будет достаточно моментов, чтобы забить (кроме атак на скорости, есть еще стандарты, в которых они сильны).

Вячеслав Палагин – Шотландия не проиграет (3.70)

Шотландия уже не та, что побеждала испанцев полтора года назад, поэтому верю скорее в традиции, чем в очередной мастер-класс Стива Кларка.

Традиция №1 – хозяева Евро всегда натужно стартуют. Португалия и Швейцария проигрывали в матче-открытия. Польша – зацепилась лишь за очко. Франция избежала провала, но сломила Румынию только на последних минутах. Побороть нервы – та еще задачка для хозяев.

Традиция №2 – Германия ужасна против команд с пятеркой защитников на всех последних турнирах. Шотландия гибка в плане тактики, но как правило тоже выбирает этот вариант. Нагельсманн любит атаковать через центр поля, но и тут сомнения: полузащита – с отрывом самая сильная (и именитая) линия шотландцев.

Глеб Чернявский – сухая победа Германии (2.00)

Немцам важно начать солидно и как можно увереннее вынести одну из самых слабых команд турнира. Главная ошибка Шотландии – отказ от деревянного футбола с бесконечными навесами и попытки играть комбинационно. Теперь шансов забить немцам почти нет, несмотря на звезд АПЛ в составе. Так что смело берем сухую победу Германии – она прямо читается.

А кому верите вы?

Ставки на Спортсе

Матч открытия Евро-2024: Германия проигрывает стартовые матчи, а Шотландия не пустила на турнир Холанда

Фото: Gettyimages /Alexander Hassenstein / Staff, Alex Grimm / Staff, Stu Forster / Staff, Ian MacNicol / Stringer