«Зенит» выиграл три трофея за сезон. Как оценивают букмекеры следующий требл?

«Зенит» стал чемпионом России, обыграл «Балтику» в финале Кубка и прошлым летом выиграл Суперкубок в матче с ЦСКА. Снова все возможные главные награды отправляются в Петербург.

Если то же самое повторится и в сезоне-2025/25 – какими будут коэффициенты? Получается – так:

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● На сезон-2024/25 в РПЛ «Зенит» – основной фаворит, всего 1.60 на чемпионство. Дальше – длиннющее расстояние до «Спартака», у которого 8.00. Остальные коэффициенты – уже за пределами десятки: по 12.00 у «Динамо», «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА, 50.00 у «Ростова».

У других девяти команд – 500.00 и выше. А если «Зенит» не станет чемпионом, сыграет коэффициент 2.34.

● О котировках на Кубок мы уже писали, озвучим их еще раз: «Зенит» – также главный фаворит с 3.50, а у «Спартака» – 7.00. До десятки – по 8.00 – у все того же квартета «Динамо», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА.

Если «Зенит» не возьмет Кубок – зайдет 1.26.

● Уже известны коэффициенты и на Суперкубок «Зенит» – «Краснодар», матч пройдет 13 июля. Там – 1.59 на итоговую победу «Зенита», 2.46 – на успех «Краснодара».

● А если собрать экспресс из всех турниров, в котором «Зенит» не выиграет ни одного трофея? Напомним, 2.34 в РПЛ, 1.26 в Кубке и 2.46 в Суперкубке. Тогда выйдет 7.25.

Но даже несмотря на то, что сейчас «Зенит» выиграл все три трофея буквально в последний момент – по пенальти в Суперкубке, на 90+ в Кубке и с зависимостью от чужого матча в РПЛ – едва ли коэффициенты на победы в новых трех можно считать завышенными.

Так что и в новом сезоне российского футбола «Зенит» остается фаворитом всех турниров.

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф