Ройс и его разрушенные мечты. Три случая, когда Марко был близок к большому трофею

Марко Ройс завершает свою большую и во многом уникальную карьеру в европейском футболе. В отличие от Кросса у ветерана уже не будет прощальных гастролей со сборной – финальная остановка «Уэмбли».

Марко – отличный пример, как стереотипы влияют на общественность. Немец укрепился в статусе одного из самых невезучих футболистов в истории. Отнюдь не удивительно, ведь престижные трофеи обходили его стороной, но в то же время Ройс – совсем не Харри Кейн. Немец покидает Дортмунд как минимум с пятью (!) титулами: два Кубка Германии и три Суперкубка.

А перед финалом – самое время вспомнить, как большие трофеи уже чувствовали дыхание Ройса, но Марко губили либо травмы, либо партнеры, либо удивительное невезение.

Лига чемпионов 2012/2013: обидный финал с «Баварией»

Первый сезон Марко в Дортмунде – сразу битва за трофей мечты. В финале «Бавария» была фаворитом, но отнюдь не очевидным – не таким, как сейчас Мадрид. Коэффициент на андердога остановился на отметке в 4.50.

Марко – не из тех, кто растворялся в важных матчах. В том финале Ройс был главной угрозой в коллективе Клоппа, заработал пенальти и получил одну из лучших оценок в Дортмунде. Усилий атакующей звезды не хватило во многом из-за неудачной игры партнеров по атаке: Левандовски растворился, а Блащиковски и Гросскройц отдали все силы, отвлекаясь на звезд «Баварии» во главе с Роббеном

Чемпионат мира 2014: худший момент в карьере – в игре с Арменией

Главная боль в карьере Марко Ройса. Немец не просто был важным игроком в чемпионской системе Йоахима Лева – лидером. Ройс оформил восемь результативных действий в шести матчах на пути в Бразилию. Германия по коэффициентам букмекеров значилась в тройке лучших, уступая только Бразилии и Аргентине. На победу немцев на турнире давали 6.50. Тем обиднее, что красивый сюжет оборвался за несколько дней до старта турнира в товарищеской встрече с Арменией…

Германия стала чемпионом мира уже без Марко Ройса. Не лишним будет вспомнить, что место полузащитника «Боруссии» в заявке тогда занял Шкодран Мустафи и… тоже получил травму, но, естественно, стал чемпионом мира.

Бундеслига 22/23: не хватило одного гола в ворота «Майнца»

По игре Марко Ройса в Дортмунде никогда не было вопросов. Полузащитник на пике карьеры был лидером, несколько раз признавался лучшим футболистом Бундеслиги даже в чемпионские сезоны «Боруссии», но удачу у клуба Марко забрал.

Ройс перешел в чемпионскую команду Юргена Клоппа – после этого «Боруссия» никогда не поднималась выше второй позиции. Началась эпоха «Баварии» – тренеры у Мюнхена менялись относительно часто, но реальная борьба за титул была всего несколько раз.

Понятно, что выделяется сезон 22/23. Букмекеры перед последним туром давали на чемпионский титул «Боруссии» коэффициент 1.05. Необходимо было просто обыграть дома немотивированный «Майнц»…

Игра в заключительном туре – квинтэссенция невезения Марко. «Боруссия» пропустила два гола к середине первого тайма, а Ройс экстренно появился на поле вместо получившего травму Адейеми. Дортмунд сравнял счет, но слишком поздно – один гол отделил Ройса от большого трофея.

Финал на «Уэмбли» – последний шанс. На 99% Ройса не будет в стартовом составе. В плей-офф теперь уже 35-летний (день рождения 31 мая) ветеран получал крохи игрового времени.

«Боруссия» уже имеет коэффициент больше 5.00 на победу в основное время, а на гол Марко во втором тайме – 9.10. Есть и совсем сказочный вариант – «Марко Ройс забьет, а «Боруссия» победит со счетом 1:0 – 39.00 по линии Бетсити. Может быть, большой титул придет, когда уже никто не верит?

Ставки на Спортсе

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Фото: Gettyimages.ru /Lars Baron, Simon Hofmann/Bongarts, Alex Grimm